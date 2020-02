L’annuncio di Luigi Di Maio: «Pronto un volo per il rimpatrio dei 35 italiani sulla Diamond Princess»

Mentre i moltiplicano i casi di contagio da Coronavirus (denominato Covid-19) a bordo della nave Diamond Princess, la Farnesina annuncia di aver trovato l’accordo per il rimpatrio dei 35 italiani che sono da giorni fermi – insieme ad altri 3700 passeggeri di molte nazionalità – nel porto di Yokohama. Lo conferma anche il ministro Luigi Di Maio in un post su Facebook. È stato organizzato un volo che riporterà a Roma i nostri connazionali. Dopodiché sarà messo in atto lo stesso protocollo già utilizzato per gli altri arrivati nelle scorse settimane da Wuhan.

«Dopo il ritono, ieri, di Niccolo da Wuhan, è stato stabilito di organizzare il rimpatrio dei 35 connazionali ancora bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone – si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del ministero degli Esteri -. Come per quelle precedenti l’ operazione verrà organizzata in stretto coordinamento tra Farnesina, Protezione Civile, Ministero della Salute e Ministero della Difesa».

Diamond Princess, pronto il rimpatrio dei 35 italiani

«Questa è l’Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c’è e non mancherà- ha scritto Luigi Di Maio sul proprio profilo Facebook -. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all’estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno». Il volo, dunque, è stato organizzato, ma non si conosce ancora la data del rientro dei 35 connazionali ancora a bordo della Diamond Princess.

I contagi sulla nave

Nel frattempo il numero dei contagi a bordo della Diamond Princess, ferma a largo di Yokohama (Giappone) dopo i primi casi riscontrati, è salito a quota 355 sui 3700 passeggeri. Nessun italiano, secondo le notizie diffuse, avrebbe accusato e palesato i sintomi da Covid-19. Tutti i test, dunque, verranno proseguiti allo Spallanzani di Roma nei prossimi giorni.

