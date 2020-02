È un turista cinese la prima vittima ‘europea’ del Covid-19

Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio è arrivata la notizia del primo decesso per Coronavirus (o Covid-19, come è stata rinominata la malattia) all’interno del territorio dell’Unione Europea. Si tratta di un turista cinese deceduto in Francia dopo esser stato ricoverato – per febbre alta e difficoltà respiratorie – lo scorso 25 gennaio. Ad annunciare la morte dell’uomo sono state le istituzioni transalpine attraverso le parole del ministro della Salute. La vittima era partito in direzione Francia dalla provincia dell’Hubei, il focolaio della polmonite virale.

Come dichiarato da Agnes Buzyn, ministro della Salute transalpina, lo stato di salute del turista cinese «è peggiorato rapidamente e da qualche giorno era in condizioni critiche». Poi l’appello a una gestione consona dell’emergenza: «Dobbiamo fare in modo che il nostro sistema sanitario sia pronto a una diffusione pandemica del virus – ha proseguito il capo del dicastero della Sanità – anche in Francia». La prima vittima ‘europea’, dunque, fa aumentare il livello di attenzione in tutti i territori della UE.

In Francia la prima vittima ‘europea’ del Coronavirus

L’uomo era atterrato in Francia lo scorso 16 gennaio. Pochi giorni dopo il suo arrivo, ha iniziato ad accusare i primi sintomi: tosse, rialzo febbrile, rinite, congiuntivite e problemi respiratori. Il personale medico lo ha tenuto sotto cura dal 25 gennaio, ma le cure non sono state efficaci sull’80enne che si è spento in Ospedale dopo che le sue condizioni di salute si sono rapidamente aggravate nel corso dell’ultima settimana.

La situazione in Italia

Nel nostro Paese, le notizie che arrivano dall’Istituto Spallanzani sembrano far ben sperare. Migliorano le condizioni della coppia cinese ricoverata, mentre il 29enne rientrato da Wuahan con il volo organizzato dalla Farnesina sembra non avere più i sintomi di contagio da Coronavirus. E il primo test effettuato sul giovane Niccolò, il 17enne di Grado rientrato ieri mattina, ha dato esisto negativo.