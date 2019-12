Luigi Di Maio dice che «sarebbe bello lavorare con le Sardine»

Luigi Di Maio ci aveva pensato, poi ha desistito. Nel pomeriggio di sabato, durante la grande manifestazione di piazza San Giovanni – a Roma – del movimento delle Sardine, al capo politico del Movimento 5 Stelle era balenata in mente l’idea di passare anche lui in quella zona. Poi, però, la tentazione è stata superata e – come spiegato nella sua intervista a Il Corriere della Sera – ha preferito guardare gli eventi a distanza. Ma gli elogi per la piazza non sono mancati nonostante la sua assenza in loco e, per il futuro, apre le porte a una collaborazione.

«Le piazze sono una cosa bellissima. Qualche giorno fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi – ha raccontato il capo politico del Movimento 5 Stelle a Il Corriere della Sera -. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti». Insomma, nessun cappello del Movimento 5 Stelle – anche perché le Sardine dicono di lottare contro la faciloneria del populismo, oltre che contro l’odio imperante -, ma un sincero apprezzamento.

Luigi Di Maio vorrebbe lavorare con le Sardine

Il futuro delle Sardine, nonostante il temporeggiamento, potrebbe essere la politica (intesa nel senso di partito), come sottolineato sibillinamente da quel «mai dire mai» pronunciato in piazza San Giovanni dal leader del movimento, Mattia Santori, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura. In attesa di capire cosa ne sarà e cosa diventeranno le sardine, Luigi Di Maio apre le porte.

Le porte aperte del M5S

Il capo politico del Movimento 5 Stelle – e ministro degli Esteri – ha spiegato come ogni convergenza sia nel programma dei pentastellati: «Ma facciamo così, per ipotesi, sarebbe bello lavorare insieme su ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà».

