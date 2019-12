Il monito di Di Maio: «Salvini ha aperto il mercato delle vacche, spero nessuno partecipi»

Interviene da Tirana Luigi Di Maio rivolgendosi al Movimento 5 stelle, non in veste di ministro degli esteri ma di leader politico dei pentastellati, commentando la voce che darebbe tre parlamentari pronti a cambiare fronte e passare alla Lega. «Spero non partecipi nessuno» dice Di Maio accusando Matteo Salvini di aver aperto «il mercato delle vacche».

«È evidente che c’è un mercato delle vacche che la Lega sta portando avanti e mi auguro, se ci dovessero essere gli estremi, che le autorità giudiziarie possano verificare il tutto» si augura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Tirana. Un monito che arriva dopo che il leader politico del Movimento ha appreso «da agenzie che ci sarebbero voci di parlamentari che cambiano casacca e vanno nella Lega». Una dimostrazione del fatto che «quando Salvini ha capito che questo governo va avanti, vuole fare le riforme, vuole cambiare questo Paese, – ha continuato Di Maio- che il primo gennaio scatta la prescrizione che non piace al suo amico Berlusconi, che abbiamo fatto la legge anticorruzione, che stiamo per fare la riforma della giustizia, tutte le cose che lo preoccupano, ha deciso di aprire il mercato delle vacche». Secondo il ministro Salvini starebbe ripercorrendo le orme lasciate da Silvio Berlusconi «ai tempi di De Gregorio» ma, aggiunge in conclusione, «non so ora con quali modalità».

