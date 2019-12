Chi sono i tre senatori M5S che passeranno alla Lega e come cambierà la maggioranza

Francesco Urraro, Ugo Grassi e Stefano Lucidi: segnate questi nomi, perché da oggi – con ogni probabilità – bisognerà attribuire loro un nuovo gruppo parlamentare di riferimento. Si tratta di esponenti del Movimento 5 Stelle, che sono stati eletti nelle fila grilline e che adesso passeranno alla Lega. È il primo effetto della relazione del governo sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità su cui il parlamento sarà chiamato a esprimere un parere.

Senatori passati alla Lega dal M5S: chi sono

Nota la posizione della Lega, che ha accusato il governo di aver portato avanti le trattative con l’Europa di nascosto, già a partire dai tempi dell’esecutivo giallo-verde. Secondo il Carroccio – ma sulla medesima posizione c’è anche Fratelli d’Italia -, il Mes favorirebbe le banche tedesche, aprirebbe a ristrutturazioni del debito, avrebbe un impatto diretto nei conti corrente degli italiani. Una versione che empiricamente è stata smentita dalla realtà: tutte le forze erano a conoscenza delle trattative sul Mes, inoltre l’Italia ha un forte potere negoziale all’interno del Mes, per cui nessuna misura può passare senza il parere favorevole del nostro Paese. Non ci sono invece indicazioni particolari sulla ristrutturazione del debito per quanto ci riguarda, dal momento che il rapporto deficit/pil è considerato sostenibile anche dai vertici di Bruxelles.

Da tempo si stanno rincorrendo voci in merito a una campagna acquisti della Lega nelle fila del Movimento 5 Stelle. L’ipotesi è stata ventilata per la prima volta già nei giorni immediatamente successivi al cambio di governo, ma non ha mai trovato una concreta attuazione. Francesco Urraro, Ugo Grassi e Stefano Lucidi potrebbero essere i primi a cambiare gruppo e a transitare dal M5S alla Lega.

Francesco Urraro, avvocato napoletano, è stato eletto per la prima volta alla vigilia di questa legislatura. Ha ottenuto il seggio, vincendo il collegio uninominale di Nola. Anche Ugo Grassi è un avvocato campano e anche lui è alla prima legislatura da senatore. Stefano Lucidi è invece alla sua seconda elezione in parlamento: era stato senatore anche nel 2013, tra i primi del M5S a essere eletto a Palazzo Madama.

Senatori passati alla Lega, come cambierà la maggioranza

La maggioranza necessaria al Senato è rappresentata da 161 senatori. Al momento, non dovrebbe venire meno. I numeri su cui il governo può contare sono attualmente più ampi: M5S (104) PD (36) IV-PSI (17) Misto (12) Autonomie (8) per un totale di 174 senatori. Dunque, anche con tre senatori del M5S che dovessero venire meno, la maggioranza si assesterebbe a quota 171, dieci voti in più del necessario. Anche sulla risoluzione del Mes, inoltre, viste le assenze nella minoranza, la quota potrebbe essere ancora più bassa: salvo sorprese, la posizione del governo dovrebbe passare agevolmente.