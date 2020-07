Di Maio spiega i colloqui con Draghi e Letta: «Io incontro tutti perché parlo con tutti»

Il ministro degli Esteri non ha digerito le accuse mosse dal direttore de Il Fatto Quotidiano che, nei giorni scorsi, lo ha accusato di aver incontrato diversi personaggi del mondo dell’economia, dell’imprenditoria e della politica – alludendo, come molti altri, a grandi manovre per cercare un’alternativa all’attuale governo – tessendo nuove trame alle spalle dell’attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Oggi Luigi Di Maio risponde a Travaglio con una lettera in cui spiega i motivi di quegli incontri.

LEGGI ANCHE > Travaglio dice che Di Maio è passato dal «perdere le gare di rutti con Salvini» a un silenzio strategico

«Ho notato che sta facendo notizia la mia agenda di appuntamenti, con ricostruzioni fuorvianti che con dispiacere ho letto anche dalla sua penna […]. Come prima cosa voglio dire che confermo gli incontri che ho avuto e personalmente da Ministro degli Esteri credo proprio che ne avrò tanti altri – scrive Luigi Di Maio -. Perché da quando sono Ministro ho sempre tenuto un contatto diretto con membri di maggioranza e opposizione, come ho sempre tenuto incontri con coloro che rappresentavano e rappresentano istituzioni internazionali e nazionali».

Di Maio risponde a Travaglio dopo gli incontri con Draghi e Letta

Il capo della Farnesina, dunque, sottolinea come lui sia sempre pronto ad ascoltare tutti. Insomma, un confronto perpetuo anche con chi non la pensa come lui su molti temi. «Sia con l’ex presidente della Bce Mario Draghi, sia con Gianni Letta non ci eravamo mai incontrati prima e il tutto rientra in un sano e tradizionale spirito dialogante – prosegue il ministro degli Esteri -. non trovo sconvolgente che io veda l’ex presidente della Banca Centrale Europea, visto anche il ruolo svolto dall’Eurotower negli ultimi anni a sostegno della zona euro».

Mion e il braccio destro di Berlusconi

A fare scalpore non è stato tanto l’incontro con Draghi, ma quelli con Gianni Letta e con il manager Gianni Mion. Ma anche su questi, Di Maio risponde a Travaglio: nessun tentativo di tessere rapporti per portare a nuove soluzioni governative, ma solamente incontri con personaggi con cui confrontarsi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Luigi Di Maio)