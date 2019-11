La supercazzola con cui Di Maio ammette che il M5S non è in grado di stare al governo | VIDEO

‘Cumannari è megghiu di futtiri’, ma fare opposizione è ancora più facile. Il discorso di Luigi Di Maio davanti ai suoi, a Salerno, è una confessione che sconfessa quanto professato fino a pochi mesi fa. La legittima corsa del Movimento 5 Stelle per avere un ruolo di grande importanza nella maggioranza (con questo o quello che sia), viene svilita dalla realtà dei fatti raccontata dal loro stesso capo politico. Una breve storia triste che mostra come il fare opposizione sia sempre più semplice che portare sulle spalle il gravoso peso decisionali in Italia. Anzi, ovunque.

Il teatro di questa dichiarazione è Salerno, dove sono accorsi ad ascoltare le sue parole un centinaio di attivisti e cittadini. Ed ecco che Pietro Raffa ha estratto una parte del suo discorso. Una porzione in cui, a mo’ di supercazzola ‘Come se fosse antani’, critica se stesso, il Movimento 5 Stelle e il circo politico di cui ora fa parte come attore protagonista. Insomma, elogia il M5S quando era all’opposizione.

#DiMaio dice che il #M5s deve “uscire dai palazzi e stare nelle piazze”. Per superare il “fuoco di sbarramento del sistema mediatico”. Sta implicitamente ammettendo che governare non è cosa sua. C’eravamo arrivati da un pezzo pic.twitter.com/yaY0s6cmNw — Pietro Raffa (@pietroraffa) November 18, 2019

Di Maio confessa che fare opposizione è più facile

Devono tornare nelle piazze, dice Luigi Di Maio. Si deve tornare a far sentire la propria presenza e vicinanza alle persone che sembrano esser disamorate proprio per questo loro stare nei Palazzi. E non poteva mancare l’attacco al sistema mediatico che penalizzerebbe il Movimento 5 Stelle addossandogli ‘tutte le colpe dell’Italia negli ultimi 30 anni’. Insomma, quello che facevano e fanno ancora loro – con il famoso «colpa dei governi precedenti» – fino all’altro ieri. Ora, però, la confessione: comandare non è così facile. Meglio cavalcare le onde emotive stando all’opposizione.

