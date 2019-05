Di Maio afferma di non sapere nulla della lettera di Tria a Bruxelles

Ci sarebbe da ridere, se non riguardasse anche le nostre vite. Il registro che il Governo sembra aver preso è ormai quello del grottesco, e l’ultima uscita del vice-premier Di Maio ha dell’incredibile. Interpellato sui tagli evocati dal titolare di Via Nazionale sul Welfare, nel periodo compreso tra 2020 e 2022, il ministro del Lavoro casca letteralmente dalle nuvole. “La lettera preparata dal ministro Triacon la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il reddito né quota 100” ha dichiarato ai cronisti. Una dichiarazione che lascia intuire che Tria abbia concordato il famoso taglio del Welfare solo con la Lega, in una riunione alla quale, non si capisce per quale motivo i pentastellati non avrebbero preso parte.