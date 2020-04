La faccia di Luigi Di Maio quando gli fanno notare che le persone alle sue spalle non sono a distanza di sicurezza | VIDEO

«Stavate parlando di me?». I fan della trasmissione cult di qualche anno fa, Camera Cafè, ricorderanno senza dubbio la battuta con cui il responsabile vendite Paolo Bitta – interpretato da Paolo Kessisoglu si inseriva in tutti i discorsi che, in realtà, non avevano nulla a che fare con lui. Prendiamo in prestito questa citazione per raccontare il siparietto andato in scena questa mattina ad Agorà, su Rai 3. Il protagonista di questa gaffe è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il capo della Farnesina si trovava all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino dove sono arrivati gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi. Durante la sua intervista con Serena Bortone, la giornalista fa notare al ministro Di Maio come alle sue spalle ci siano numerose persone che non stavano mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro. Ma l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle pensava che il tutto fosse riferito a lui.

#Bortone: faccia distanziare le persone dietro di lei#DiMaio: sono a 5-6 metri, se vuole misuriamo

Di Maio e la gaffe sulla distanza di sicurezza

«Faccia distanziare le persone dietro di lei», ha detto Serena Bortone facendo riferimento a quell’assembramento – con mascherina – alle spalle del ministro degli Esteri. Ma Luigi Di Maio non ha capito e, voltandosi verso la gente alle sue spalle, dice: «Sì sì, guardi sono a cinque-sei metri se vuole faccio i passi e li misuriamo». L’amaro commento della conduttrice, prima proseguire è stato: «Ma no, anche tra di loro». Parole al vento.

«Stavate parlando di me?»

Insomma, alle spalle di Luigi Di Maio c’erano persone (almeno una ventina) facenti parte delle forze dell’ordine e del personale al lavoro nell’aeroporto di Fiumicino. Tutte con la mascherina, ma nessuno a distanza. La conduttrice ha provato a far notare tutto ciò al ministro, ma lui ha pensato che stesse facendo riferimento alla sua persona. Come diceva Paolo Bitta? Ah: «Stavate parlando di me?».

