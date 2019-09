Attrice di successo, donna bellissima, attivista per combattere il pay gap, madre, moglie ed ex moglie. Demi Moore è queste e tante altre cose e si svela per la prima volta davvero senza censure e filtri nella sua autobiografia “Inside Out“, in uscita il 24 settembre per Harper. Nel libro l’attrice racconta tutto ciò che avveniva “dietro le quinte”: i litigi nel matrimonio prima con Bruce Willis poi con Ashton Kutcher, il rapporto conflittuale e difficile con le figlie, la lotta contro droghe e alcol, la violenza sessuale subito a 15 anni e l’aborto avvenuto a 45.

Demi Moore si confessa nell’autobiografia “Inside Out”: lo stupro a 15 anni, l’aborto, le droghe

Nell’intervista rilasciata al New York Times Demi Moore si dice spaventata dall’idea di mostrarsi così vulnerabile al suo pubblico, ma anche eccitata all’idea di essere vista per quella che realmente è. Il suo racconto parte da piccola, quando insieme a suo padre, che poi scopri non essere il suo padre biologico, impedì il suicidio della madre. «Ricordo di aver usato le mie piccole dita di bambina per cercare di tirare via le pillole che aveva ingoiato, mentre mio padre le teneva la bocca aperta e mi spiegava cosa fare – racconta Moore – Qualcosa di molto profondo si mosse dentro di me in quel momento: non ero più una bambina». La sua vita venne poi segnata da una violenza sessuale a 15 anni, poco prima che lasciasse l’abitazione per convivere con il fidanzato dell’epoca. Poi il matrimonio con il musicista Freddy Moore, finito per stessa ammissione dell’attrice per colpa della sua infedeltà. Sempre nell’intervista al New York Times Moore racconta di aver sempre cercato attenzione e amore, e che sentiva il suo corpo fosse l’unico mezzo per ottenerlo, motivo per il quale era sempre attirata da ruoli di donne sensuali, forti, provocanti, che facessero perdere la testa agli uomini.

La vita sentimentale di Demi Moore viene raccontata senza filtri, anche se lei spera che «nessuno si senta offeso, non porto rancore a nessuno». Nel libro vengono raccontati i problemi con Bruce Willis, da cui ha avuto due figlie, e con Ashton Kutcher, attore di 15 anni più giovane e con la quale aveva concepito una bambina persa al sesto mese di gravidanza, dal quale ha divorziato nel 2011 dopo aver scoperto di essere stata tradita. Ma il viaggio di Demi Moore, oggi 56enne in splendida forma, è fatto anche di grande abuso di droghe e alcool, che l’hanno allontanata dalle figlie, con le quali sta intraprendendo un percorso guidato di riparazione e riavvicinamento, dai familiari e dagli amici, e che ha influito inevitabilmente anche sulla sua carriera. Ma forte del suo percorso di rehab e analisi, Moore riesce a descrivere un finale speranzoso in “Inside Out“, fatto di rinascita e guarigione.

(Credits immagine di copertina: ANSA/DPA)