Del Piero difende l’acqua della salute dopo le battute sulle sue coliche renali

«Ciao a tutti. Volevo ringraziarvi ancora una volta – so che l’ho già fatto – per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato, ma davvero: sto bene, tutto ok, questa piccola disavventura è alle spalle. Avanti sempre con grande energia e con grandi sorrisi, come quelli che ho visto sul web. Ma, ahimè, la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti, quindi…peccato. A presto, ciao». Alessandro Del Piero ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram un videomessaggio, in cui annuncia la guarigione dall’improvvisa colica renale che lo ha colpito nei giorni scorsi. L’ex capitano della Juventus, poi, risponde con una battuta agli utenti che avevano ironizzato sulle possibili cause dell’improvviso malore.

Ma andiamo con ordine. Nella tarda serata di lunedì 18 maggio, Alessandro Del Piero è stato ricoverato d’urgenza a causa di coliche renali provocate da calcoli. A dare la notizia, è stato lo stesso ex calciatore della Juventus, tramite una foto scattata sul letto d’ospedale di Los Angeles, città degli Stati Uniti d’America, dove vive da tempo. A corredo dell’immagine, pubblicata sui social network, c’era anche un breve messaggio: «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male», accompagnato dagli hashtag #colicarenale #calcolorenale #adp10.

https://www.instagram.com/p/CATSo5ZK_ST/?utm_source=ig_web_copy_link

In seguito alla pubblicazione della foto, e in particolare alla causa del ricovero (come detto, coliche renali), molti utenti hanno pubblicato commenti di pronta guarigione all’ex bomber bianconero, ma anche molti commenti ironici, prendendo di mira una nota marca d’acqua italiana di cui Del Piero è testimonial pubblicitario. Prese in giro che hanno fatto sorridere Del Piero, che con una frase a sua volta ironica («La mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti») ha comunque in qualche modo difeso ‘l’acqua della salute’.

[CREDIT PHOTO: INSTAGRAM/ALESSANDRO DEL PIERO]