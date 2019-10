Lo scontro in TV tra Del Debbio e Toscani: «Ma vai a fare foto e non rompere le pa**e» | VIDEO

Non è facile gestire un ospite come Oliviero Toscani per via dei suoi toni spesso molto accesi e che rischiano di infiammare le polemiche come un fiammifero in un pagliaio. Fa discutere, però, la scena andata in onda ieri sera su Rete 4, a Dritto e Rovescio, quando il conduttore Paolo Del Debbio ha risposto in malo modo al fotografo. Certamente le accuse mosse contro di lui non potevano rimanere impunite, ma sorprende come un giornalista della sua esperienza sia caduto in volgarità in prima serata. Ecco cosa è accaduto durante il duello Del Debbio contro Toscani.

Il famoso fotografo milanese era in collegamento e, come spesso capita, tra gli argomenti toccati c’era quello relativo ai migranti e all’accoglienza. Le posizioni di Oliviero Toscani su questi due temi sono abbastanza note ai più e anche per questo – da vecchia volpe dello show televisivo – Paolo Del Debbio lo ha invitato per accendere il dibattito. Ogni sua parola, però, veniva fischiata dal pubblico in studio, mentre grandi applausi si riversavano quando a parlare era l’esponente di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. E da lì è partita l’accusa del fotografo contro il conduttore.

Battibeccho tra @OToscani e Paolo Del Debbio, che non ci sta a farsi riprendere dal fotografo.

Del Debbio contro Toscani in diretta TV

«C’è un battimani perché sicuramente Del Debbio sceglie la sua gente di un certo modo che batte le mani», ha detto il fotografo parlando al conduttore. E qui inizia il Del Debbio contro Toscani. Il padrone di casa, infatti, inizia a rimproverare l’ospite in collegamento: «Lei si occupi di fare le fotografie, che della televisione me ne occupo io». Poi il giornalista ricorda al fotografo che non era obbligato a rimanere lì e che era libero di andare via condita da un: «Ma pensa te se devo aver la lezioncina».

«Vai a fare foto e non rompere le palle»

Ed ecco l’attacco finale di Toscani e la replica di Del Debbio: «Ti scegli la tua claque», dice il fotografo sempre parlando del pubblico che lo contestava mentre applaudiva l’esponente di FdI. Parole che hanno provocato l’ira finale del conduttore: «Ma vai a fare le fotografie e non rompere le palle». Tutto in diretta tv, tutto in prima serata su Rete 4.

