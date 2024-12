Decorazioni albero di Natale: quali colori vanno di moda quest’anno?

Il Natale è ormai alle porte e state già pensando come addobbare l’albero di Natale. Di palline e pendagli ne avete forse già tanti, tramandati di generazione in generazione oppure acquistati in anni recenti. Questa volta, però, non volete utilizzare le solite decorazioni e desiderate acquistarne di nuove. Palline colorate, decorate, realizzate con materiali originali; pendagli a forma di Babbo Natale, stella, campana, pigna, schiaccianoci; ghirlande, fiocchi e puntali. Dando un’occhiata a e-commerce specializzati come Leroy Merlin, vi siete letteralmente smarriti ad ammirare le tantissime decorazioni per gli alberi di Natale e non sapete proprio quali scegliere.

Un buon punto di partenza per cominciare a effettuare una prima scrematura consiste nello stabilire la palette di colori da utilizzare. In questo modo, anche optando per decori dalle forme più svariate, risulterà decisamente più semplice dare vita a un albero spettacolare. Di seguito andremo a scoprire quali sono i colori e gli abbinamenti cromatici di tendenza quest’anno.

I colori della tradizione: rosso, verde e oro

Rosso, verde e oro, ossia i colori tradizionalmente legati al Natale, non passano mai di moda. Dunque, se amate lo stile classico e desiderate regalare alla vostra abitazione un’atmosfera calda, accogliente ed elegante, potete togliervi ogni dubbio e puntare su questa ultra collaudata triade. A seconda del risultato che desiderate ottenere, potete optare per un classico abete di colore verde e per decorazioni natalizie rosse e oro, oppure per soluzioni più moderne e originali, optando ad esempio per un albero rosso da arricchire con decori verdi e oro.

Per quanto riguarda le tonalità, via libera al classico rosso acceso e al verde albero, ma anche a tonalità più innovative come il bordeaux e il verde salvia.

La purezza del bianco

Tra i grandi classici che non passano mai di moda rientra anche il bianco, il quale può essere aggiunto alla triade precedente oppure sostituito all’oro per mantenere un’atmosfera tradizionale, ma più giocosa.

Per dare vita a un albero di Natale dall’aspetto delicato e soft è anche possibile utilizzare esclusivamente addobbi bianchi, giocando su tonalità calde e fredde, oppure, per renderlo ancora più elegante, accostarli a elementi dorati o argentati.

Decorazioni albero di Natale: il nero

Tra i colori di tendenza questo Natale rientra anche il nero. Eleganti e sofisticati, gli addobbi neri possono essere utilizzati per decorare alberi bianchi o di tinte ancora più originali, ad esempio rosa o azzurri.

A seconda del risultato che si desidera ottenere, è possibile utilizzarli da soli oppure abbinati a decori dorati. Per dare un po’ più di movimento all’albero, è possibile scegliere decorazioni realizzate con materiali diversi e giocare con le luci a LED.

Modernità: blu, rosa e viola

Tra le decorazioni per albero di Natale più di moda quest’anno rientrano anche quelle realizzate in colori fuori dall’ordinario. Via libera, dunque, ad abeti decorati con palline, nastri e pendagli blu, viola e rosa, declinati tanto nelle versioni più accese quanto in quelle più soft e delicate.

Per quanto riguarda gli abbinamenti più in, troviamo:

il blu elettrico abbinato all’oro;

il viola abbinato al bianco;

il rosa pallido abbinato all’argento.

Molto di tendenza anche gli abbinamenti di diverse sfumature dello stesso colore.

I colori giusti in base allo stile

Come abbiamo visto, i colori di moda per questo Natale sono numerosissimi. Un buon modo per capire su quali puntare consiste nello scegliere, innanzitutto, uno stile di riferimento.

Se per un Natale in stile tradizionale la scelta – quasi – obbligata è data dalle classiche triadi rosso, verde e oro, per un risultato elegante, e rosso, verde e bianco, per un risultato più giocoso, per dare vita a un albero di Natale in stile shabby si potrà puntare sul rosa cipria abbinato al bianco caldo ed eventualmente all’azzurro baby.

Bianco, rosso e verde sono la scelta perfetta anche per un Natale in stile country, mentre se si desidera puntare su uno stile scandinavo si potrà optare per il total white, eventualmente abbinato a decori argentati, dorati o azzurri.

Come posizionare i decori sull’albero

La scelta dei colori è fondamentale per ottenere un risultato finale omogeneo e d’effetto. Scegliere bene però non basta se, all’atto pratico, non si è in grado di posizionare nel modo giusto le decorazioni sull’albero di Natale.

Le regole da seguire non sono tante, ma è necessario tenerle a mente se si desidera ottenere un risultato impeccabile al primo colpo.

Tanto per cominciare, è utile scegliere, tra le tinte selezionate, un colore dominante, al quale accostare dettagli di altre tinte. In secondo luogo, evitare di posizionare tutte le palline e i pendagli di uno stesso colore in una sola zona, ma cercare di alternarli il più possibile. Per finire, al fine di dare più profondità all’albero, posizionare le palline su tutta la lunghezza dei rami.