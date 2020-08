Death Valley: ecco come si vive nel posto più caldo della terra

Domenica 16 agosto c’erano 54.4 gradi nel parco nazionale della Death Valley, la temperatura più alta mai ufficialmente registrata sulla terra dal 1931. La zona, una vasto deserto pieno di canyons e dune al confine con il Nevada, è da sempre considerata uno dei posti più aridi e caldi al mondo.

«Penso che stiamo tutti perdendo la pazienza da quanto è caldo», ha detto alla BBC Brandi Stewart, che la lavora al parco nazionale della Death Valley in California. «Quando cammini all’aperto è come se ci fosse qualcuno che punta tanti asciugaceplli sulla tua faccia».

La foto di Brandi, che domenica scorsa segnava 55 gradi, ha fatto il giro del mondo. L’Organizzazione Metereologia Mondiale (OMM), però, ha specificato che sta ancora verificando la temperatura.

WMO committee of experts will verify temperature reading of 54.4°C (130°F), recorded at Death Valley on 16 August amid an intense and extensive #heatwave.

— World Meteorological Organization (@WMO)