Daniele De Rossi, camuffato, era in Curva Sud a cantare cori contro ‘le mamme dei laziali’ | VIDEO

Che sia sempre stato romanista fino al midollo non è una notizia. E la voglia di assistere a un derby, per la prima volta non dal campo ma dagli spalti, ha portato l’ex capitano della Roma a un cambiamento radicale. Grazie all’aiuto della sua compagna, Sarah Felberbauman, Daniele De Rossi si è camuffato per poter assistere, per la prima volta da anni, alla stracittadina della capitale. E lo ha fatto nel lato più caldo del tifo giallorosso: la Curva Sud. Il video del travestimento è stato pubblicato su Instagram, mentre sui social c’è il filmato di lui sugli spalti mentre canta cori contro i tifosi della Lazio.

A svelare questo retroscena è stata la stessa compagna dell’ex calciatore, che poche settimane fa ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo la poco fortunata esperienza in Argentina con la maglia del Boca Juniors. Nel filmato si vede Daniele De Rossi che, aiutato da Sarah Felberbauman, si camuffa per non farsi riconoscere dagli altri spettatori.

Il trucco della sua compagna

«Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino», si legge sul profilo Instagram della sua compagna, con tanto di rimando al filmato completo nelle sue Instagram Stories.

Daniele De Rossi si camuffa per andare in Curva Sud

Poi c’è il secondo video, quello che arriva direttamente dagli spalti dello Stadio Olimpico. Ci troviamo in Curva Sud, nel bel mezzo del tifo più caldo a tinte giallorosse. Si alzano cori e canti da derby, tra cui uno irripetibile sulle ‘mamme dei laziali’. E, a un certo punto, arriva l’inquadratura di un uomo biondo, con la barba, con gli occhiali e un cappello. Sembra essere un classico tifoso qualunque, ma il filmato pubblicato su Instragram da Sarah Felberbauman toglie ogni dubbio: si tratta di Daniele De Rossi.

(foto di copertina: da frame video + post Instagram di Sarah Felberbauman)