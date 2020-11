La faccia di Crisanti quando Formigli (sbagliando) dice che De Luca vuole querelarlo | VIDEO

In un momento in cui le tensioni sociali e tra gli attori protagonisti della gestione della pandemia in Italia sono ai massimi livelli, quanto andato in scena giovedì sera a Piazzapulita (su La7) ha offerto alcuni istanti di ilarità. Il conduttore, Corrado Formigli, ha annunciato la notizia: «De Luca querela Crisanti». Il tutto mentre il microbiologo dell’Università di Padova era in collegamento con lui. E la sua reazione ha regalato molti sorrisi. Alla fine, però, si era trattato di un errore da parte del giornalista: il Presidente della Regione Campania, infatti, ha annunciato sui social – a conclusione del suo post Faceboook in cui ha raccontato la sua versione di quanto accaduto all’interno dell’Ospedale Cardarelli – azioni legali nei confronti di Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza.

LEGGI ANCHE > Vincenzo De Luca: «Vi racconto io la vera storia dell’uomo morto al Cardarelli»

«Senta – dice Corrado Formigli rivolgendosi al microbiologo in collegamento con Piazzapulita -, il governatore della Campania De Luca la vuole querelare. Lo sa? Ha annunciato che la querela». Ed ecco la reazione di Andrea Crisanti.

Il gelo, alcuni istanti di silenzio e la mimica facciale che si trasforma: «Ah beh, ma perché mai? Mi sorprende questo. Comunque, vabbè, che lo facesse». Insomma, la notizia ha stravolto il suo stato d’animo, soprattutto perché Crisanti non si è mai espresso sulla gestione dell’emergenza fatta dal Presidente della Campania.

De Luca querela Crisanti, la reazione comica (a una notizia sbagliata)

E, infatti, non è così. Qualche istante dopo è lo stesso Formigli a chiedere scusa: il destinatario della querela (per ora solo annunciata) è il consulente del Ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi. Un sospiro di sollievo per Andrea Crisanti che poi replica: «Ah, meno male». Poi il conduttore chiede al microbiologo del modello Vo’ Euganeo un commento sulla situazione in Campania. E anche qui la reazione è ironica (prima di tornare serio): «Aspetti un attimo, mi faccia riprendere perché mi aveva annunciato una querela in diretta». Alla fine, comunque, ha detto che la situazione in Campania è preoccupante. Sperando non sia un assist per una querela di De Luca.

(foto di copertina: da Piazzapulita, La7)