De Luca spiega a Fontana che se in una regione ci sono 1000 casi al giorno non è saggio riaprire

Ieri sera a Porta a Porta è andato in onda un incontro-scontro che in molti attendevano con impazienza. Lo testimonia il web, con l’hashtag De Luca – governatore della Campania – che è rimasto in trend topic per tutta la serata. Bruno Vespa ha invitato a parlare della situazione italiana e delle Regioni di provenienza il governatore Vincenzo De Luca e il suo omonimo della Lombardia, Attilio Fontana. De Luca ha parlato in maniera chiara e cristallina facendo riferimento al fatto che una regione con mille nuovi casi al giorno non può aprire come se nulla fosse.

Intervista De Luca Fontana a Porta a Porta

De Luca ha iniziato a farsi notare per il suo modo di comunicare diretto ed espressivo. Quello dei lanciafiamme a chi fa feste di laurea, per intenderci. Non è stato da meno nella serata di ieri quando, ospite a Porta a Porta, ha affermato davanti a Vespa e Fontana che non si devono dire più banalità. «Noi ci dobbiamo avviare alla vita ordinaria usando la ragione. Nessuno vuole mettere le barriere in New Jersey o i cavalli di Frisia da nessuna parte». Il cavalli di Frisia altro non sono che ostacoli difensivi utilizzati ai tempi del Medioevo. Il concetto è chiaro: no alle barriere fisiche, ma serve buon senso.

Controlli per chi viene dalla Lombardia in Campania ma anche viceversa

Nei giorni scorsi molti governatori hanno parlato per la propria regione in merito alle riapertura, compresi De Luca e Fontana. Al riapriamo tutti del lombardo si era opposto il campano, affermando che se la Lombardia avesse riaperto senza condizioni i confini della Campania si sarebbero chiusi. De Luca ha chiarito: «Si dice semplicemente che occorre una posizione di prudenza. Cominciamo a scongelare la situazione, ma manteniamo anche dei controlli». Il principio deve valere per chi va da Milano a Napoli ma anche per chi va da Napoli a Milano, chiarisce De Luca. Riapertura con cognizione di causa, quindi: «Chi va in giro senza nessun motivo serio deve essere bloccato e sanzionato. Questo è tutto, almeno per alcune settimane». Chiaro e conciso, con riferimento diretto alla Lombardia di Fontana: «Se in alcune regioni non c’è quasi più il contagio ma in altre regioni abbiamo ogni giorno mille nuovi contagi credo che un elemento di prudenza debba essere mantenuto. Questo è tutto». Un intervento ragionevole al quale è difficile ribattere, posto che economia e vita sociale devono riprendere in maniera graduale e controllata.

(Immagine copertina dall’intervista a Fontana e De Luca a Porta a Porta)