De Luca dice che per distribuire le dosi di vaccino bastava Amazon

«Ho sentito esaltazioni del ruolo del commissariato sui vaccini. Potevamo farlo come Regioni con un accordo con Amazon o con dei giovani da mandare in giro. Se li avessimo distribuiti direttamente con le Regioni avremmo fatto prima. Il ruolo dello Stato è stato di ritardo, non di velocizzazione. Se immaginiamo lo stesso sulle opere sarà una grande illusione». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, auspicando che in tema di decreto Semplificazioni il Governo nazionale non ritagli per sé un ruolo all’insegna del “centralismo burocratico”. «Quando sono arrivati i vaccini – ha aggiunto De Luca – li abbiamo distribuiti. Se li avessimo distribuito direttamente alle Regioni avremmo fatto prima, tanto per essere chiari».

«Abbiamo recuperato in queste due settimane credo 100mila dosi in meno che avevamo, ad oggi siamo ancora a meno 84mila dosi rispetto a quanto è dovuto alla Campania. Per il futuro per la popolazione più giovane che abbiamo dobbiamo avere maggiore quantità di dosi. Vediamo che cosa ci rispondono. Abbiamo un problema sui matrimoni. Abbiamo lavorato per anticipare a inizio giugno, abbiamo avuto il problema: abbiamo fatto un accordo con operatori e Camere di commercio, abbiamo approvato protocollo di sicurezza il 15 maggio. È intervenuto il comitato tecnico scientifico che ha fatto ulteriori prescrizioni, in modo particolare il Cts ha ritenuto di dover fissare un numero per le presenze. Quindi si è dovuto adeguare a queste prescrizioni. A oggi su questo tema non è stata presa una decisione e purtroppo rimane in vigore decreto legge che fa partire da metà maggio i matrimoni. I ristoratori ci chiedono per le cerimonie: ad oggi si può rispettare nei ristoranti le norme previste del distanziamento e non assembramento, non ci sono altre possibilità. In attesa che ministero Salute dia risposta a Cts”, ha concluso De Luca durante la sua consueta diretta su Facebook del venerdì.

