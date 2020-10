L’attacco filosofico di De Luca ad Andrea Agnelli citando Schopenhauer | VIDEO

De Luca contro Agnelli citando Schopenhauer e chiedendo i ringraziamenti per non aver contagiato CR7

C’è una partita che non si è giocata e un’altra che si sta continuando a disputare fin dalla sera di sabato scorso. La eco delle polemiche su Juventus-Napoli non accenna a spegnersi e quando sembra che l’attenzione mediatica stia riponendo questo caso nel cassetto (in attesa della decisione finale del giudice sportivo), il Presidente della Regione Campania riarma il lanciafiamme e riaccende la miccia. Durante la sua conferenza stampa, Vincenzo De Luca contro Agnelli e contro il comportamento tenuto dalla Juventus.

Da una parte usa la solita caustica ironia tradita da quel suo volto sempre severo; dall’altra tira in ballo la filosofia per criticare il Presidente della Juventus e il club bianconero per il comportamento tenuto in occasione del match non disputato domenica scorsa: «Il Napoli non è partito perché era in quarantena. Dal presidente della Juventus è arrivata una dichiarazione penosa, imbarazzante».

De Luca contro Agnelli, citando Schopenhauer

Ma non finisce qui, perché il Presidente della Campania decide di dare un tono filosofico alla sua arringa contro Andrea Agnelli: «Capisco che il mondo del calcio coinvolge tanti grandi interessi economici, ma stiamo parlato di sport o di altro? Come ci si può ridurre alla meschinità pensando di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena dall’Asl? Il Presidente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, anche di filosofia. Mi permetto di ricordargli quello che diceva Schopenhauer: ‘La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo’». E poi ripete ancor più fermamente: «L’onore basta non perderlo».

L’ironia sul contagio evitato da Cr7

De Luca contro Agnelli, poi, utilizza un velo di ironia sottolineando come non abbia ricevuto alcun ringraziamento da parte del club bianconero, mentre «avrebbero dovuto invece ringraziare la Asl e il Napoli per non aver contagiato Cristiano Ronaldo. Vi immaginate cosa sarebbe successo? Avremmo conquistato il titolo del New York Times».

(foto di copertina e video: da pagina Facebook della Regione Campania)