Quali sono i vantaggi dell’abbonato Sky dopo l’accordo con Dazn

Come funzionerà il meccanismo della concurrency e quali sono gli eventuali benefit di chi ha anche Sky Go

Nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale di quello che, già da più di qualche ora, stava circolando prepotentemente: Tim – partner di Dazn nella scalata alla Serie A e alle sue partite – ha rinunciato all’esclusiva (cosa che prelude, evidentemente, anche a uno sconto sulla contribuzione della telco al progetto con cui Dazn si è assicurato i diritti televisivi), aprendo così la strada ufficialmente a un accordo tra Sky e Dazn. Sull’emittente, infatti, sarà presente un canale dedicato a Dazn, mentre sui suoi dispositivi (come ad esempio SkyQ) sarà presente proprio l’app di Dazn. La conseguenza, dunque, è che anche l’abbonato Sky potrà – previo pagamento della quota di Dazn – vedere tutte le partite di Serie A senza uscire dalle piattaforme dell’emittente. O – se preferite – senza cambiare telecomando, come dice un claim che si sta diffondendo in queste ore.

LEGGI ANCHE > Dazn apre all’accordo con Sky per la Serie A

Dazn su Sky, quali sono i vantaggi per gli abbonati

Facciamo due conti allora, provando a capire quali saranno i vantaggi per gli abbonati Sky. In realtà, a parte il famoso telecomando, non sono moltissimi. Salvo offerte dell’ultima ora (ma il campionato inizia tra circa 10 giorni, difficile che ci sia tempo per studiare un piano ad hoc), l’abbonato di Sky – che, ad esempio, è già vincolato al pagamento del pacchetto calcio a 19,99 euro – dovrà comunque pagare l’abbonamento a Dazn. Sappiamo che questo abbonamento ha il costo di 29,99 (per la fruizione su più dispositivi, ma dalla stessa connessione a internet) o di 39,99 (per la fruizione su due dispositivi collegati anche da reti internet diverse). Stando così le cose, tuttavia, il meccanismo della concurrency per l’abbonato Sky potrebbe essere leggermente amplificato: la presenza di un canale Dazn su Sky presupporrebbe anche l’attivazione dello stesso canale su Sky Go. Di conseguenza, visto che con Sky Go possono collegarsi fino a due dispositivi in contemporanea anche da connessioni diverse, si allarga la possibilità di eventuali visione di partite in condivisione. Il costo, in ogni caso, sarebbe comunque più alto rispetto al solo abbonamento da 39,99 euro a Dazn.

Problematica, inoltre, potrebbe essere la contemporaneità di due partite la domenica pomeriggio alle 15: essendo solo uno il canale dedicato da Sky a Dazn per vedere proprio tutta la serie A, l’utente dovrebbe far partire un match sul televisore e un altro match su un altro dispositivo via app.

Insomma, al momento, i benefici veri sembrano essere quelli legati alla visione delle partite dalla stessa piattaforma, con un canale dedicato che potrebbe agevolmente evitare eventuali problemi di trasmissione in streaming da parte di Dazn (ma il potenziamento dei Dazn Edge dovrebbe essere sufficiente a migliorare di molto la qualità del segnale). Meno evidenti, invece, i benefici per chi fruisce di Sky attraverso device mobili e, quindi, anche qui attraverso app. Sicuramente, a tendere, l’abbonato di Sky potrebbe ottenere un altro vantaggio: l’accordo tra Sky e Dazn potrebbe portare l’emittente satellitare a beneficiare anche degli highlights delle partite immediatamente dopo i match, risollevando un po’ l’appeal dei suoi programmi di approfondimento, altrimenti destinati a lunghe disamine e discussioni, con poco calcio giocato al loro interno.