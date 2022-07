Molto spesso si sente dire dagli italiani che, come cittadini, non si sentono più rappresentati dai partiti politici: sembrerebbero totalmente disaffezionati, senza più fiducia nelle istituzioni. Eppure, secondo quanto riportato da Ansa e DataMediaHub, tutti i partiti hanno visto crescere il numero di persone che seguono la loro pagina Facebook.

I follower delle pagine Facebook dei partiti sono aumentati

I dati sono relativi alle fanpage dei partiti dal 19 al 26 luglio 2022, la settimana in cui è caduto il governo Draghi. Il partito con il maggior numero di follower è il Movimento 5 Stelle che supera i 1,5 milioni di persone che seguono la sua pagina su Facebook. Quello che vede la maggior crescita nell’arco temporale preso in considerazione è Fratelli d’Italia. «Per quanto riguarda la numerosità di follower, per tutti i partiti da noi presi in considerazione, i rispettivi leader hanno sempre più persone che seguono la loro pagina rispetto a i follower dell’account del partito – si legge sull’Ansa -. Ad esempio, Giuseppe Conte ha più di 4,5 milioni di follower, Salvini oltre 5 milioni e la Meloni 2,3 milioni, per stare ai tre con il maggior numero di persone che seguono la loro pagina». Per quanto riguarda il numero di post pubblicati al giorno, è la Lega a salire sul podio con 44 post al giorno (in questa settimana), che ha fatto sì che diventasse il partito anche con il maggior numero di interazioni, ma anche quello con il tasso di coinvolgimento più basso rispetto agli altri. Al partito di Salvini, «segue il Movimento 5 Stelle con quasi 127mila interazioni nel periodo nonostante invece pubblichi meno di 4 post al giorno. Al di sotto di Fratelli d’Italia e Più Europa. È invece Azione, il partito di Calenda, quello con il maggior tasso di coinvolgimento. Ma essendo l’engagement rate calcolato per numero di follower, ed essendo Azione quello che ne ha meno di tutti, questo incide al riguardo», spiega ancora Ansa. In fine, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana sono i due partiti con il maggior numero di condivisioni, entrambi al 13% del totale. Questo fa pensare che chi segue le loro pagine, condivide anche le posizioni espresse dai due partiti.