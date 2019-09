Il Comune di Genova finanzia lo spettacolo del blogger che ironizza su stalking e donne sfregiate

In una fase storica in cui quasi ogni giorno ci si trova di fronte a storie di donne picchiate, vessate e – nei peggiori dei casi – uccise, si scopre che il Comune di Genova (per esattezza il Municipio Levante) ha fato il patrocinio e finanziato lo spettacolo di Davide Stasi. Chi è questo personaggio? È salito agli onori (si fa per dire) delle cronache per alcuni suoi testi e articoli in cui si è scagliato contro la legge sullo stalking, ritenuta troppo restrittiva per le libertà delle persone di sesso maschile. Inoltre, lo stesso blogger e scrittore ha più volte ironizzato sulle vittime sfregiate con l’acido, come nel caso di Lucia Annibali.

L’evento, in programma venerdì 20 settembre alle 17.30 al Castello di Nervi (Passeggiata Anita Garibaldi 22), si intitola «Aperitivo con lo stalker. Come incastrare un uomo a norma di legge». E già da questo sembra esser molto chiaro l’intento di quel tardo pomeriggio a Genova. Il tutto finanziato e patrocinato dal Comune, come si legge dalla locandina pubblicata sul sito Stalker Sarai Tu, il blog dello stesso Davide Stasi.

Davide Stasi e il suo evento contro la legge sullo stalking

Nel passato di Davide Stasi, anche alcuni post social privi di ironia ma che lui pensava fossero tali. Come quando condivise una foto di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido dal suo ex Luca Varani, con una frase da comicità di infimo livello: «D’ora in poi sarà vietato parlare di ‘acidità’ di stomaco, o chiedere al farmacista dell’acido acetilsalicilico. Si rischierà la denuncia per molestie per la cavaliera Annibali. Non c’è limite al ridicolo».

La denuncia di Non una di meno

L’associazione Non una di meno denuncia questo episodio e ricorda come la stessa amministrazione comunale sia da sempre molto restia nel finanziare – e anche solo mettere il patrocinio gratuito – su moltissimi eventi. Tanti, molti, tranne quello di Davide Stasi.

«Nel nostro Paese ogni due giorni viene uccisa una donna e purtroppo anche il linguaggio e la cultura son ben distanti da una presa di coscienza di come la violenza maschile sia fenomeno strutturale della nostra società.

Lo stesso Sindaco che si oppose al patrocinio degli eventi legati al Pride non esita a sostenere economicamente una simile presentazione.»

(foto di copertina: da locandina pubblicata da Stalker Sarai tu)