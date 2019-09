David Parenzo: «Telecittà ignobile contro di me, querelo»

Da una trasmissione all’altra, ad alta tensione. David Parenzo, mentre stava conducendo La Zanzara, è stato infromato delle offese che gli venivano rivolte nel corso di un altro programma televisivo, sull’emittente locale Telecittà. Nel corso di questa trasmissione, che utilizza il format delle telefonate in studio, David Parenzo veniva sistematicamente offeso, nonostante il debole tentativo di mediazione del conduttore Enzo Spatalino.

David Parenzo minaccia di querelare Enzo Spatalino

Per questo motivo, insieme a Giuseppe Cruciani, è intervenuto telefonicamente alla trasmissione Telecittà, come documentato da questo video che è stato caricato su YouTube nella giornata di oggi:

«Sto mandando lì i carabinieri – ha detto David Parenzo in trasmissione, ascoltato tra l’altro dai due protagonisti di Telecittà – perché il programma è condotta da due cretini. Quella roba lì è immondizia, vengono i carabinieri a prenderti. Altro che Telecittà, dovrebbe chiamarsi Telegalera». David Parenzo ha poi annunciato la querela nei confronti della trasmissione e del giornalista che la conduce:

Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare l’emittente veneta @Telecitta e il conduttore Enzo Spatalino per l’ignobile trasmissione di ieri contro di me. Il ricavato andrà interamente al finanziamento di una borsa di studio per giovani giornalisti — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) September 19, 2019

Non è la prima volta che tra David Parenzo ed Enzo Spatalino volano parole grosse e minacce di rivolgersi agli avvocati. E già in passato c’erano stati momenti di confronto reciproco con interventi in trasmissione. David Parenzo ha annunciato che l’eventuale risarcimento seguito alla querela verrà devoluto per una borsa di studio per giovani giornalisti.