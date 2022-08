Uno dei più grandi data center di Google ha avuto un «problema elettrico»

Un data center di Google in Iowa – situato a Council Bluffs, è uno dei più importanti e dei più grandi su cui può contare il colosso di Mountain View – è stato interessato da un serio problema elettrico. All’inizio dell’incidente si era addirittura parlato di una esplosione. Verosimilmente il problema è stato più contenuto, ma ha creato comunque danni e disagi. In modo particolare, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco di Council Bluffs, sono rimaste ferite tre persone, che sono state immediatamente trasportate – con diversi livelli di urgenza – presso il Nebraska Medical Center. Tutte e tre le persone sono coscienti.

Data center Google in Iowa fa registrare un serio problema elettrico: le conseguenze

Nella notte italiana, intorno alle 2, si sono registrati dei problemi per i servizi di Google. In un periodo di tempo piuttosto limitato – non più di 30 minuti – i portali come Downdetector sono stati inondati dalle segnalazioni, nonostante l’ora tarda. Tuttavia, la rete diffusa di infrastrutture di Google ha permesso di contenere i danni, di far scattare le operazioni di emergenza e di back-up. Non è escluso, tuttavia, che nelle prossime ore possano esserci altri problemi.

Google al momento non ha commentato, ma le fonti istituzionali che sono intervenute sul posto hanno potuto certificare l’incidente. Il data center ospita diversi super computer e computer ad altissima tecnologia per lo storage di grandi quantitativi di dati e informazioni. Si tratta di una struttura su cui Google ha investito moltissimo: situata in una zona immersa nel verde (le immagini promozionali mostrano addirittura dei cervi e degli altri animali selvatici che convivono tranquillamente nel parco antistante la struttura), il data center di Google in Iowa è stato costruito a partire dal 2007. Nel 2012 e nel 2015 è stato al centro di grandi movimenti di allargamento dell’infrastruttura: in totale la struttura offre posti di lavoro ad almeno mille persone.

UPDATE: L’articolo è stato aggiornato con una nota di Google: «Nelle ultime ore, Google ha dichiarato che l’incidente in Iowa non ha avuto alcuna correlazione con il downtime di Google Search e Maps e i disservizi verificatisi nelle ultime ore.