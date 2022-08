L’analisi di Cluster25: «Materiali della polizia italiana sul dark web, ma appartiene a un vecchio data breach»

Furti di dati del passato che a volte ritornano. Secondo il gruppo di ricerca di Cluster25, ci sarebbe del materiale riferibile alla polizia di Stato italiana che circola nel darkweb. Si tratterebbe, ovviamente, di documenti, fotografie e dati personali. Ma non è stato un data breach recente. Le indagini di Cluster25 riportano tutti gli indizi a un vecchio furto di informazioni che risale al mese di ottobre del 2012.

Info from the #Italian #State #Police was put up for sale in a #darkweb forum. After a first preliminary analysis, C25 asserts the material belongs to an old breach [Oct 2012]. The origin of the seller is most likely South-East Asia. pic.twitter.com/2txbWuRJ3H

— Cluster25 (@cluster25_io) August 31, 2022