La protesta di Daniela Santanché che manterrà aperto il suo locale (esattamente come dice l’ordinanza)

Mentre da tutta Italia arrivano notizie di persone rientrate dopo le vacanze all’estero, contagiati perché non hanno utilizzato la mascherina e per via di norme poco stingenti, c’è una porzione politica del nostro Paese che se la prende con il governo per aver limitato le attività del ballo. Una norma nata per evitare il proliferare di nuove infezioni, data la promiscuità che si crea nei luoghi in cui si balla. Tra le voci che si sono sollevate contro questa scelta, firmata dal Ministero della Salute, anche quella della senatrice di Fratelli d’Italia: Daniela Santanchè balla contro il governo.

Il filmato è stato condiviso sui profili social della parlamentare di FdI che prima aveva annunciato la non chiusura del Twiga (lo stabilimento-discoteca di cui è socia insieme a Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, in Versilia) perché l’ordinanza firmata da Roberto Speranza non prevede la chiusura dei locali; poi si è dilettata nel ballo per protestare.

#Conte ha deciso che non possiamo più ballare. Un provvedimento senza senso che non c’entra con l’aumento dei contagi, non ci sono evidenze scientifiche, c’è solo una limitazione delle Libertà!

Questo governo non difende gli italiani ma i clandestini con il #covid #discoteca pic.twitter.com/D3V7JoWf0D — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 16, 2020

Daniela Santanchè balla contro il governo

«Conte ha deciso che non possiamo più ballare. Un provvedimento senza senso che non c’entra con l’aumento dei contagi, non ci sono evidenze scientifiche, c’è solo una limitazione delle Libertà! Questo governo non difende gli italiani ma i clandestini con il covid». Le evidenze scientifiche, però, danno torto alla senatrice di Fratelli d’Italia. Il Presidente dell’ISS, Franco Locatelli, ha sottolineato come i migranti contagiati rappresentino solamente una fascia che va dal 3 al 5% degli attuali contagiati in Italia.

Il Twiga rimarrà aperto (e infatti l’ordinanza non ne chiede la chiusura)

In un’intervista rilasciata a Luca Telese per TPI, Daniela Santanchè ha anche annunciato che il suo locale, il Twiga di Marina di Pietrasanta (di cui è socia insieme a Flavio Briatore), rimarrà aperto. Ma non si tratta di una protesta contro il governo dato che l’ordinanza del ministro Speranza non impone alcuna chiusura. Come, invece, sostiene Salvini.

