Salvini dice che il governo «torna a chiudere i negozi». Ma non è vero | VIDEO

Ovviamente non c'è alcun provvedimento in questa direzione

Nelle settimane scorse Matteo Salvini ha accusato il governo di fare terrorismo sui contagi, ma oggi è lui ha provocare rabbia e indignazioni diffondendo un messaggio inesatto (per usare un eufemismo). In un video pubblicato sui suoi canali social, infatti, Il leader della Lega ha detto che Giuseppe Conte ha chiuso anche i negozi. Affermazione non vera e che non trova riscontro in nessuno dei provvedimenti presi dall’esecutivo che ha disposto solamente, con l’ordinanza firmata domenica da Roberto Speranza, il divieto di attività del ballo (quindi neanche le discoteche e i locali saranno chiusi). Salvini negozi chiusi, dunque, è la classica disinformazione (anzi, bufala) figlia della propaganda perpetua.

LEGGI ANCHE > Salvini sulle discoteche: «Un governo duro con gli italiani e morbido con i clandestini»

Il video campeggia ancora in apertura della sua pagina Facebook, con un post fissato in alto. Questo è il messaggio lanciato dal leader della Lega che parla di cose mai scritte e decisioni mai prese.

Salvini negozi chiusi, ma non è vero

«Il governo cambia un’altra volta idea e torna a chiudere negozi e locali, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre il virus viene importato dall’estero». La realtà smentisce brutalmente Matteo Salvini. Non c’è alcun provvedimento del governo che parli di negozi e locali chiusi. Eppure lui ha diffuso questo messaggio. Inoltre, Franco Locatelli – direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – ha già smentito la bufala dell’aumento dei contagi dovuto all’arrivo dei migranti: il dato, infatti, parla del 3/5% delle infezioni riscontrate su chi è appena sbarcato in Italia.

La facile propaganda con notizie che non esistono

Insomma, la storia Salvini negozi chiusi è solo l’ultima pagina di una propaganda elettorale perpetua portata avanti dal leader della Lega che continua a perdere consensi, anche secondo gli ultimi contagi.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)