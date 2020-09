Daniel Prude: l’afroamericano che è morto asfissiato dopo essere stato stato incappucciato dalla polizia

Le immagini shock della body cam di un agente mostrano cosa è successo a Daniel Prude, un uomo afroamericano disarmato che è morto nello stato di New York in custodia della polizia che lo ha incappucciato e bloccato a terra per due minuti.

Il 41enne soffriva di problemi di disagio psichico ed è morto per asfissia in ospedale una settimana dopo l’incidente ma la sua storia è stata resa nota solo di recente, quando i suoi genitori hanno raccontato la vicenda durante una conferenza stampa.

La morte di Daniel Prude è avvenuta due mesi prima di quella di George Floyd, che ha causato l’indignazione di milioni negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

LEGGI ANCHE >Jacob Blake, l’afroamericano disarmato colpito dagli spari della polizia, è paralizzato

La storia di Daniel Prude

Il 23 marzo scorso, il fratello di Daniel Prude, Joe, ha chiamato la polizia quando la condizione mentale del fratello era deteriorata. «Ho chiamato la polizia per chiedere aiuto non per fare uccidere mio fratello», ha spiegato Joe Prude durante la conferenza di ieri.

Le immagine della body cam di uno degli agenti mostrano Prude, che stava correndo nudo fuori dalla casa del fratello in una notte gelida, giacere a terra disarmato mentre la polizia lo immobilizza.

Nei video si vede Daniel Prude essere agiato e gridare ma anche obbedire immediatamente alla indicazioni degli agenti che lo avevo circondato, senza opporre alcuna resistenza. Quando l’uomo ha detto agli agenti di avere il coronavirus, gli hanno messo un cappuccio in testa per proteggersi dalla sua saliva. Ad un certo punto, si vede uno degli agenti premere con due mani sulla testa di Prude dicendogli di smettere di sputare.

Secondo un’autopsia sul corpo dell’uomo, la causa della sua morte è di omicidio causato da complicazioni di asfissia.

L’avvocato distrettuale dello stato di New York ha definito la morte di Prude una tragedia e ha annunciato che è stata già avviata un’indagine.