Da oggi, lunedì 2 agosto, è attiva una nuova funzione per poter richiedere l’authcode. Il codice, elemento necessario per poter procedere con la richiesta di Green Pass (sia dopo la vaccinazione, sia dopo un tampone negativo o il superamento della malattia), era inviato via sms o e-mail da parte del Ministero della Salute. Una procedura che, in alcuni (molti) casi, si è rivelata assai complicata: c’è chi ha detto di non aver mai ricevuto quella comunicazione e chi – invece – ha smarrito il messaggio ricevuto. Ora, però, sul sito dedicato è stata avviata la funzione per procedere alla richiesta immediata di quella stringa alfanumerica.

LEGGI ANCHE > «I Green Pass contraffatti sono una bufala tesa a spillare soldi ai più sprovveduti»

Come anticipato qualche giorno fa, quando abbiamo sottolineato come ci fossero dei palesi problemi con il numero verde “1500” creato ad hoc per poter richiedere l’authcode, il Ministero della Salute aveva già annunciato che – a breve – sarebbe stata attivata una nuova applicazione sul sito www.dgc.gov.it per snellire questa procedura. Adesso, infatti, quella funzione è stata attivata e sarà possibile richiedere il proprio codice direttamente online. E per farlo basterà essere in possesso della propria tessera sanitaria. Entrando sul portale dedicato, infatti, ci appare questo form da compilare.

Authcode, il sito per recuperare il codice e ottenere il Green Pass

Sono necessari, dunque: codice fiscale, ultime otto (8) cifre del numero di identificazione della tessera sanitaria (che si trovano nella parte posteriore) e la specifica dell’evento (vaccinazione, tampone negativo o certificato della guarigione) con data. Poi si inserisce il codice di sicurezza e il gioco è fatto: l’authcode (sia chi non l’ha ricevuto, sia chi lo ha perso) potrà essere utilizzato per accedere al portale ufficiale (accesso tramite Tessera sanitaria, Spid e Carta d’Identità elettronica – CIE -, ma anche su app Io e Immuni). E non solo. Come si legge sempre sul portale ad hoc: «Se sei un iscritto all’AIRE o un diplomatico o un dipendente dell’UE o lavori presso un ente o un’organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi avere la tua Certificazione anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia». Per farlo basterà accedere alla pagina dedicata al Green Pass e “spuntare” la voce “Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia” (funziona attiva dal 30 luglio).

A breve, come si legge nelle indicazioni pubblicate dal Ministero della Salute, il Green Pass sarà disponibile anche all’interno del Fascicolo Sanitario personale sul sito della propria Regione.