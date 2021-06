Cosa hanno stabilito Biden e Putin sulla cyber sicurezza

Il vertice tra Putin e Biden a Ginevra si è concluso con un’ora di anticipo rispetto a quanto previsto. L’incontro ha avuto inizio alle 13.44 per terminare alle 17.05. In tutte queste ore l’effettivo faccia a faccia tra il presidente Usa e l’omologo russo è durato circa 90 minuti, in presenza solo dei proprio ministri degli esteri. Il dialogo è andato avanti poi allargando la cerchia a una serie di altri consiglieri. Nell’incontro sono stati affrontati diversi punti, dalla cyber sicurezza a Navaly passando per il rientro dell’ambasciatore russo in Usa e viceversa dopo le tensioni diplomatiche degli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> L’Italia e la cyber sicurezza: «Le aziende stanno capendo la sua importanza, ora tocca agli utenti»

A che punto siamo con la cyber sicurezza dopo l’incontro tra Putin e Biden

Tra i temi più importanti all’ordine del giorno rientra sicuramente la questione cyber attacchi. Dopo i tanti subiti dagli Stati Uniti con le indagini che hanno portato alla luce una probabile partecipazione russa, anche Putin ha voluto dire la sua durante il confronto: «Nel mondo provengono per la maggior parte dagli Stati Uniti», ha affermato il presidente russo. Putin ha voluto chiarire sull’attacco al Colonial Pipeline: «Non abbiamo nulla a che fare con quelli all’oledotto americano».

Il presidente russo ha comunque definito l’incontro «costruttivo» e ha parlato – nel corso della conferenza stampa a margine dell’incontro – di volontà di comprendersi da ambedue le parti, andando così a risolvere le differenze. In tal senso è stata fatta menzione proprio della questione cyber security e dell’intenzione di avviare una serie di «consultazioni sui cyber attacchi».

Negoziati sulla sicurezza informatica

A sollevare il tema, come anticipato dalla Casa Bianca prima dell’incontro, è stato Joe Biden. Focale è stata la questione dei cyber attacchi subiti dagli Stati Uniti negli ultimi mesi. «Crediamo che il cyber spazio sia straordinariamente importante», ha detto Putin parlando anche per l’omologo statunitense. Ci ha però tenuto ad aggiungere che, fino ad ora, le accuse arrivate dagli Stati Uniti sulla questione Colonial Pipeline siano state «insinuazioni» che, per essere confermate, hanno «bisogno di consultazioni tra esperti».

(Immagine copertina: foto IPP/imagostock ginevra)