Morto Cristian Di Marco che si è sentito male alle Barbados: era stata organizzata una colletta per il trasferimento

Una colletta nata spontaneamente e portata avanti dagli amici della famiglia di Cristian Di Marco, il fabbro che si era recato il 18 dicembre scorso in vacanza alle Barbados. Nella giornata di ieri, è arrivata la notizia della morte dell’uomo che aveva accusato un malore subito dopo essere atterrato. Dopo i primi soccorsi, si sono rese necessarie delle cure più specifiche che non si sarebbero potute effettuare senza l’opportuna copertura assicurativa sanitaria.

Cristian Di Marco morto, la gara di solidarietà

La colletta aveva già raggiunto l’importante cifra di 90mila euro in meno di 24 ore, per organizzare l’elisoccorso che lo avrebbe dovuto portare in Martinica per sottoporlo a un intervento chirurgico. Sarebbero stati necessari almeno 130mila euro, cifra alla quale si sarebbe dovuto arrivare in seguito all’intervento della banca MpS che stava già provvedendo a inviare la cifra su un conto dedicato alle Barbados. E invece, la gara di solidarietà si è dovuta interrompere all’improvviso, alla notizia della morte dell’uomo che si trovava nelle Barbados in vacanza con la famiglia.

L’uomo era partito dall’Italia avvertendo già forti dolori alla testa. Il primo giorno di vacanza è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Queen Elizabeth della capitale Bridgetown, dove è stata riscontrata una malattia di cui non è chiara ancora l’origine. L’uomo aveva 43 anni ed era originario di San Giorgio Mantovano.

Nei giorni scorsi i tanti amici di Cristian, persona molto stimata e conosciuta a Mantova e non solo, con la sua famiglia avevano pensato di aprire un conto corrente dove era possibile fare una donazione per permettere di organizzare il trasporto. Un gesto di generosità dunque per una causa importante, che tuttavia si è concluso nella maniera peggiore. Da Martinica, Cristian Di Marco avrebbe poi dovuto raggiungere Verona, dopo l’intervento chirurgico. Resta il cordoglio della famiglia che, nel frattempo, era tornata in Italia per attenderlo.