Covid, c’è un Paese dove per lavorare serve essere vaccinati

Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato – compresi gli stranieri – che desiderano frequentare un posto di lavoro in Arabia Saudita dovranno vaccinarsi contro il Covid nel più breve tempo possibile. Ad annunciarlo è il ministero delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sociale, senza però specificare quando quest’obbligo entrerà ufficialmente in vigore. A



breve verranno comunque diffuse le istruzioni sui meccanismi e le tempistiche di questa vaccinazione di massa della forza lavoro impiegata in Arabia Saudita. “Ricevere un vaccino contro il Covid sarà una condizione obbligatoria per i lavoratori, maschi e femmine, che intendano recarsi nei luoghi di lavoro in tutti i settori (pubblico, privato, no-profit)”, si legge sul profilo Twitter dell’autorità saudita. Il ministero ha quindi esortato le aziende e gli enti a iniziare i preparativi per garantire che tutti i dipendenti ricevano la vaccinazione.

L’Arabia Saudita, secondo i dati della John Hopkins University, ha registrato nelle ultime 24 ore 1.090 nuovi contagi e 14 decessi per Covid. La campagna vaccinale marcia spedita visto che quasi 10 milioni di dosi sono state somministrate in un Paese in cui vivono poco più di 34 milioni di persone.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]