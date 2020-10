Nuova variante del virus, dall’estate gira per l’Europa il “Covid spagnolo”

Il work in progress sulla diffusione del Covid alla spagnola

La crescente diffusione del Covid alla spagnola è alla base dello studio guidato da Hodcroft, con i ricercatori che ammettono che “al momento” non è chiaro se questa variante si stia diffondendo a causa di un vantaggio che può avere nella trasmissione del virus o se l’alta incidenza di casi registrati in Spagna, possa spiegare il rapido aumento di questa variante in più Paesi soprattutto a causa dell’alto numero di turisti che hanno visitato la penisola iberica durante l’estate, quando il virus aveva ricominciato a colpire in maniera importante il Paese portando alcuni governi a vietare i viaggi in Spagna. Anche per questo il team internazionale guidato da Hodcroft sta lavorando con i laboratori di virologia per verificare se “20A.EU1” porta una particolare mutazione nella proteina “spike” che il virus usa per entrare nelle cellule umane e che potrebbe alterarne il comportamento.

(foto di copertina dal profilo Instagram lucareiberica)