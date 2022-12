Cosa succede ai nostri dispositivi quando attiviamo la “modalità aereo”?

In Europa la legislazione sta per cambiare, con una proposta destinata e rivoluzionare le connessioni durante i voli. Ma proviamo a capire come funziona tecnicamente questa funzione

Ogni funzione nel mondo tecnologico ha un nome ben definito che, nella maggior parte dei casi, descrive esattamente la sua funzione. Poi, come spesso accade, con l’evoluzione del digitale anche l’utilizzo di determinati sistemi muta, varia e si applica anche ad altri contesti. Per esempio, quando saliamo a bordo di un aereo sappiamo che le procedure sono sempre le stesse: trovare il proprio posto, mettere i bagagli nella cappelliera, sedersi, allacciare le cinture e attivare sul proprio dispositivo la cosiddetta “modalità aereo”. In Europa, però, le cose sembrano destinate a cambiare con una nuova proposta di legislazione che potrebbe dare il via libera a nuove dinamiche a bordo. In attesa che tutto ciò si concretizzi (aspettando che i riflessi sul resto del Mondo), proviamo a capire cos’è la modalità aereo e cosa accade tecnicamente al nostro telefono (ma anche tablet dotati di SIM) quando la attiviamo. Mentre siamo in volo e non solo.

LEGGI ANCHE > Come usare meno il telefono? Battiamo la dipendenza da cellulare con qualche accorgimento

La funzione è presente, ormai, in tutti i dispositivi digitali di uso comune: dagli smartphone ai tablet, passando anche per i notebook. E attivandola, di fatto, si disabilitano parte dei possibili utilizzi (quelli legati a una connessione, a internet e non solo) del device in nostro possesso. Vengono disabilitati, infatti, i diversi chip utilizzati per la “ricezione”. Parliamo, dunque, del Wi-Fi, del GPS, del Bluetooth e della classica rete del cellulare (quindi non solo telefonate, ma anche connessione a internet). Dunque, non si dà al dispositivo la possibilità di interferire – attraverso le onde radio e interferenze elettromagnetiche – con le strumentazioni di bordo. Perché, ricordiamo, quando parliamo di cos’è modalità aereo dobbiamo sempre fare riferimento alla sua genesi: una funzione nata proprio per evitare problemi di interferenze durante un volo.

Cos’è modalità aereo e come funziona tecnicamente

Dunque, attivando quella funzione sui nostri dispositivi (qui le indicazioni per farlo sui dispositivi iOS e qui per quelli con sistema operativo Android), non potremmo inviare o ricevere SMS, effettuare o ricevere telefonate, condividere con il bluetooth file o fotografie, collegarci a una rete, leggere le e-mail ricevute o inviarne di nuove. Insomma, tutto ciò che prevedere un invio o una ricezione di dati viene inibito sul nostro dispositivo. Ovviamente, però, in volo – e non solo, perché la modalità aereo ormai è diffusa anche per altri aspetti della nostra quotidianità – sarà possibile continuare a utilizzare il telefono (il tablet o il pc) per scattare fotografie, ascoltare musica e scorrere tra i file già presenti. Tutto, ma senza alcuna connessione.