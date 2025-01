Introduzione alle API: cosa sono e come vengono utilizzate dai software

Cosa sono le API in ambito informatico e a cosa servono? Spesso e volentieri, nel mondo digitalizzato in cui viviamo e lavoriamo, ci troviamo di fronte a termini e acronimi che non abbiamo mai visto prima. Le Application Programming Interface – questo l’acronimo per esteso – sono un insieme di regole e convenzioni che consentono a due software di comunicare tra di loro. Queste interfacce permettono ai programmatori di utilizzare le funzionalità di un’applicazione o di un sistema da un’altra applicazione o sistema. In questo articolo esploreremo: cos’è un’API, il modo in cui i software le utilizzano, i diversi tipi esistenti, i motivi per cui è importante utilizzarle.

Delle API di Twitter abbiamo raccolto l’opinione di Alex Orlowski, esperto nello scovare bot e botnet creati per scopo propagandistico sui social, che ci ha illustrato come – grazie ad esse – si riescano ancora a scovare dati puri e crudi relativamente ai numeri che fanno i social network.

Cos’è un’API

L’acronimo API sta per “Application Programming Interface”. In termini semplici, quindi, abbiamo detto che si tratta di un insieme di regole e convenzioni che consentono a due software di comunicare tra di loro. Queste interfacce permettono ai programmatori di utilizzare le funzionalità di un’applicazione o di un sistema da un’altra applicazione o sistema. Il concetto di Application Programming Interface è fondamentale per l’interazione tra software in quanto permette ai programmatori di creare soluzioni più efficienti e personalizzate. Ad esempio, un’azienda che utilizza un software di gestione delle risorse umane potrebbe utilizzare l’API del software per integrarlo con il proprio sistema di pagamento, evitando di dover creare una soluzione completamente nuova.

Tipologie di Application Programming Interface

Esistono diverse tipologie di API, ognuna delle quali ha una specifica funzionalità di utilizzo, tra cui possiamo trovare:

RESTful : utilizzano il protocollo HTTP per fornire e ricevere dati. Queste API sono molto flessibili e possono essere utilizzate da diverse piattaforme e linguaggi di programmazione per creare servizi web e interagire con le applicazioni web.

: utilizzano il protocollo HTTP per fornire e ricevere dati. Queste API sono molto flessibili e possono essere utilizzate da diverse piattaforme e linguaggi di programmazione per creare servizi web e interagire con le applicazioni web. SOAP : utilizzano il protocollo XML per scambiare messaggi tra software. Queste API sono più rigide rispetto alle API RESTful e sono spesso utilizzate in ambienti aziendali per l’integrazione di sistemi interni. Vengono utilizzate per creare servizi web sicuri e affidabili.

: utilizzano il protocollo XML per scambiare messaggi tra software. Queste API sono più rigide rispetto alle API RESTful e sono spesso utilizzate in ambienti aziendali per l’integrazione di sistemi interni. Vengono utilizzate per creare servizi web sicuri e affidabili. Di grafica : forniscono accesso ai componenti grafici di un’applicazione o sistema, consentendo ai programmatori di creare soluzioni personalizzate utilizzando questi componenti.

: forniscono accesso ai componenti grafici di un’applicazione o sistema, consentendo ai programmatori di creare soluzioni personalizzate utilizzando questi componenti. Di terze parti : utilizzate per accedere ai dati e alle funzionalità offerte da altri servizi e applicazioni, come ad esempio Google Maps o Facebook.

: utilizzate per accedere ai dati e alle funzionalità offerte da altri servizi e applicazioni, come ad esempio Google Maps o Facebook. Aperte: utilizzate per consentire ai programmatori di accedere ai dati e alle funzionalità di un’azienda o di un’applicazione, con lo scopo di creare soluzioni personalizzate.

Vantaggi delle Application Programming Interface

L’utilizzo delle Application Programming Interface presenta diversi vantaggi, tra cui:

Interazione tra software : le API consentono ai programmatori – come abbiamo già illustrato all’inizio dell’articolo – di integrare due o più software, rendendo più efficiente il processo di sviluppo.

: le API consentono ai programmatori – come abbiamo già illustrato all’inizio dell’articolo – di integrare due o più software, rendendo più efficiente il processo di sviluppo. Personalizzazione : le API consentono di creare soluzioni personalizzate che soddisfino le esigenze specifiche della propria azienda o del proprio progetto.

: le API consentono di creare soluzioni personalizzate che soddisfino le esigenze specifiche della propria azienda o del proprio progetto. Visibilità e attrattiva: integrando il proprio software con altri sistemi e applicazioni tramite le API, le aziende possono aumentare la propria visibilità e attrattiva.

Le API permettono a diverse applicazioni di comunicare tra loro, anche se sono sviluppate con tecnologie differenti. Ad esempio, un’applicazione web può interagire con un sistema di pagamento esterno o con un servizio di geolocalizzazione tramite API. Ciò consente di integrare facilmente funzionalità esterne senza doverle sviluppare da zero.

Perché usarle?

L’utilizzo delle Application Programming Interface è importante per molte aziende e progetti in quanto permette di creare soluzioni più efficienti e personalizzate. Inoltre, le API possono aumentare la visibilità e l’attrattiva di un’azienda, in quanto consentono di integrare il proprio software con altri sistemi e applicazioni. Avere a disposizione le API consente sicuramente di avere la possibilità di servirsi di applicativi più moderni e al passo con i tempi: attraverso le API, infatti, non è necessaria la modifica sistematica al proprio software, dal momento che gli sviluppatori potranno avere a disposizione, in tempo reale, tutte le nuove funzionalità dei fornitori di servizi interni.

Infine, è opportuno ribadire come le API siano utili anche per gestire, estrarre e manipolare dati da altre applicazioni o database, riducendo il bisogno di elaborazioni manuali. Giornalettismo ha modo di riportare, a questo proposito, l’esperienza fatta dalla sua società editrice – Elikona srl – che, grazie anche alla consultazione sistematica di API, è in grado di processare grandi quantitativi di dati, con la finalità di realizzare prodotti che possano supportare l’analitica degli editori, attraverso delle soluzioni customizzabili.