Ancora una volta un grave episodio di cronaca durante una manifestazione antifascista, con tanto di gesto ripreso e immortalato dalle telecamere. Durante il corteo Forza Nuova a Bologna di lunedì pomeriggio, una donna che faceva parte della contromanifestazione è stata trascinata a terra dai poliziotti mentre gridava loro di non difendere i fascisti e mettersi dalla parte dei cittadini che rinnegano le dottrine dell’estrema destra. I toni si sono scaldati e alle grida della donna, una 55enne emiliana, uno degli agenti – piazzati a cordone per vietare che i due gruppo entrassero in contatto – ha reagito strattonandola a terra.

Si tratta di un episodio molto grave che si aggiunge ad altre denunce di soprusi arrivate nei giorni scorsi, come il caso di Firenze dove una ragazza ha denunciato di esser stata presa a manganellate e minacciata da tre poliziotti durante le cariche contro chi manifestava contro il ministro Matteo Salvini. Come mostrano le immagini pubblicate anche da Il Corriere della Sera, la donna, dopo aver gridato la sua rabbia alla Polizia, con toni accesi ma senza evidenti segnali di imminente pericolo, è stata presa e trascinata in terra.

Corteo Forza Nuova a Bologna, antifascista trascinata a terra dalla Polizia

Nel filmato si vede la 55enne andare vis a vis con un poliziotto, gridando: «I miei nonni sono morti per colpa dei fascisti. Da che parte state voi? Vergognatevi. Non ho vent’anni, non sono una studentessa, hai capito?». La donna ha proseguito: «Ho 55 anni. Mi vuoi menare? Non me ne frega niente, menami!». Il clima sembrava essersi calmato, con il poliziotto in prima fila che si defila e ne subentra un altro.

I momenti di tensione e l’immobilizzazione a terra

La donna ha poi provato, ovviamente fallendo, a superare il cordone di Polizia che divideva il corteo Forza Nuova e i contromanifestanti antifascisti. Uno degli agenti reagisce spingendola indietro con la mano. Poi ne interviene un altro che la prende per il braccio e la trascina a terra. Alla fine del filmato si vede la 55enne immobilizzata a terra da uno dei poliziotti.

(foto di copertina da video Corriere della Sera)