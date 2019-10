La Corte dei Conti indaga sui rimborsi di Bussetti per il compleanno di Salvini e sugli altri viaggi

Un fascicolo della magistratura contabile aperto dopo l’inchiesta di Repubblica sui viaggi in missione dell’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Secondo il giornale romano, infatti, l’ex titolare del dicastero di viale Trastevere avrebbe accumulato più di 25mila euro per i suoi viaggi di lavoro. La Corte dei Conti sta indagando su 80 viaggi, tra cui un week-end lungo in Costa Azzurra, proprio nel momento in cui a Roma era in corso uno dei tanti concitati consigli dei ministri del governo giallo-verde, o un rimborso di 400 euro per partecipare al compleanno di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > I viaggi fantasma di Bussetti: tra i rimborsi anche la partecipazione al compleanno di Salvini

Corte dei conti indaga su Bussetti e sui rimborsi spese

La Corte dei Conti ha affidato il fascicolo a Massimiliano Minerva, che aveva già in passato indagato su casi simili, come quello dell’assessore al Bilancio nella giunta comunale di Virginia Raggi Gianni Lemmetti. Adesso si valuteranno soprattutto i viaggi verso la Lombardia, la regione di residenza dello stesso Marco Bussetti.

Per il momento, l’ex ministro si difende, affermando di essere in buona fede e che – se dovessero esserci delle irregolarità – queste ultime sarebbero state fatte senz’altro senza l’ipotesi del dolo. In ogni caso, Bussetti ha dato la sua disponibilità a dare le risposte dovute nelle sedi opportune, anche perché – secondo la sua versione – le trasferte sarebbero state tutte vidimate dagli uffici interni.