La correzione di EasyJet affrettata e confusa: a Lamezia spuntano anche i «paesaggi alpini»

Non è una gran giornata per EasyJet, c’è poco da fare. Già da ieri, alcuni siti locali calabresi avevano evidenziato una poco lusinghiera descrizione della città di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, una delle destinazioni della compagnia low-cost. Nella descrizione si parlava della Calabria come di una regione difficilmente raggiunta dal turismo a causa della criminalità organizzata e a causa dei terremoti. Queste frasi sono state poi prontamente sostituite da un altro testo, come vi abbiamo già raccontato qui.

Correzione Easy Jet, l’altra gaffe sui paesaggi alpini di Lamezia Terme

Una descrizione che ha incontrato lo sdegno anche del ministro per il Mezzogiorno Peppe Provenzano, che ha chiesto immediatamente le scuse della compagnia aerea alla Calabria.

#easyjet chieda scusa, alla Calabria e all’Italia. Non c’è altro da aggiungere. pic.twitter.com/GBR74vzf8f — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) June 23, 2020

Correzione EasyJet, il nuovo testo

Ma la correzione fatta dalla compagnia aerea rischia di risultare raffazzonata e messa insieme all’ultimo momento. In un passaggio del nuovo testo nella sezione Ispirami, che ha lo scopo di descrivere le mete turistiche ai clienti della compagnia aerea, in base alle destinazioni coperte da EasyJet, compare anche questo passaggio piuttosto controverso: «Grazie alle sue attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini, è una destinazione perfetta per le vostre vacanze».

La Sila, quindi, sarebbe diventata all’improvviso una montagna alpina. Un problema per chi, da anni, cerca di sottolineare le peculiarità dei territorio appenninici. Le Alpi, come sanno bene tutti gli studenti delle scuole elementari che si affacciano allo studio della geografia, sono una catena montuosa che si trova al nord della penisola, mentre le montagne che attraversano la Calabria (massicci montuosi importanti, dalla Sila, appunto, all’Aspromonte, passando per il massiccio del Pollino) fanno parte degli Appennini.

(La foto di Lamezia Terme e della correzione EasyJet)