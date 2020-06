Per Easyjet, in Calabria non ci sono turisti «a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti»

La pagina Ispirami di Easyjet dovrebbe fungere da viatico per i turisti che vogliono scegliere le varie destinazioni servite dalla compagnia aerea low cost e non certo da deterrente. Invece, alla voce Lamezia tra le sue destinazioni, Easyjet decide di fare esattamente l’opposto. «Questa regione – scrive la compagnia aerea – soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram».

Easyjet e la descrizione della Calabria come terra di mafia e terremoti

Una descrizione clamorosa, che mal si concilia con lo spot per la terra e, di conseguenza, anche per la destinazione. Poche parole che fanno leva sui luoghi comuni relativi alla Calabria (l’organizzazione mafiosa e l’insicurezza geomorfologica della regione) e che non favoriscono senz’altro l’utilizzo della tratta. La descrizione di EasyJet ha scatenato una serie di reazioni politiche a livello locale, ma non mancheranno polemiche nel corso di tutta la giornata di oggi.

La descrizione della destinazione, inoltre, è completata anche da quest’altro passaggio:

«Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione».

Easyjet cambia la descrizione della destinazione Lamezia Terme

Insomma, questo dovrebbe essere l’aspetto positivo. La pagina è stata attiva fino a questa mattina. In seguito alle polemiche che si sono scatenate sul web, la descrizione è stata aggiornata come segue.

Stai cercando un volo per Lamezia per il tuo prossimo weekend o la tua prossima vacanza? Allora prenota ora un volo low-cost con easyJet. Lamezia Terme si trova nel cuore del Mediterraneo. Grazie alle sue attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini, è una destinazione perfetta per le vostre vacanze. Le zone circostanti sono tutte da scoprire, dai templi greci, romani e normanni ai palazzi borbonici. Se siete alla ricerca del riposo più assoluto, c’è una stazione termale molto famosa a Caronte con sorgenti naturali calde. La cucina locale è ricca e gustosa, e si basa essenzialmente su verdure essiccate e marinate, tonno rosso, pesce spada e salsicce piccanti. Essendo uno dei maggiori produttori al mondo di nocciole e agrumi, non potete proprio rinunciare ai deliziosi dolci tipici. Se siete appassionati di shopping, Lamezia Terme non vi deluderà. La cittadina di Sant’Eufemia è famosa per il suo fulcro commerciale in Piazza Italia. A Siambiase e Nicastro si tiene periodicamente un mercato e ci sono numerosi negozi nei pressi di Nicastro.

Lamezia Terme è un posto favoloso che vale la pena visitare in qualsiasi periodo dell’anno. In inverno le temperature sono più miti rispetto agli altri paesi europei; in primavera e in autunno il tempo è perfetto per uscite fuori porta, mentre in estate si raggiungono addirittura temperature di 35 gradi!

È sempre il momento giusto per visitare questa città meravigliosa.

Ma non ci sono ancora stati chiarimenti ufficiali da parte della compagnia aerea.