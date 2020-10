Corrado Formigli: «De Luca vieta ai medici di parlare con i giornalisti»

Il tweet si è reso necessario dopo che Piazzapulita ha avuto notizia della cancellazione, all’improvviso, di due interviste concordate: una con il direttore sanitario dell’ospedale Cotugno di Napoli e le altre due con l’ospedale Cardarelli e le Asl di Napoli. Le stesse interviste sono state demandate all’Unità di crisi regionale in Campania. Per questo Corrado Formigli ha chiesto spiegazioni di quanto accaduto a Vincenzo De Luca, neoeletto governatore della regione.

Corrado Formigli dice che De Luca vieta ai medici di parlare ai giornalisti

«Il conduttore di Piazzapulita prima ha raccontato quanto accaduto, poi ha lanciato un’accusa pesantissima: Il direttore sanitario del Cotugno di Napoli ha cancellato intervista accordata a Giulia Cerino per Piazzapulita senza spiegazioni. La Regione Campania imbavaglia i medici? Sarebbe grave mancanza di trasparenza. De Luca che dice? Al no del Cotugno si sono aggiunti Cardarelli e Asl di Napoli. Tutto demandato all’Unità di crisi regionale. De Luca vieta ai medici di parlare ai giornalisti. Il problema, al solito, è l’informazione. Non la situazione delle strutture sanitarie. De Luca usi più trasparenza».

Secondo Corrado Formigli, insomma, il governatore della Campania impedirebbe ai medici di parlare con i giornalisti. In modo particolare, Piazzapulita – per la giornata di giovedì prossimo, 8 ottobre – sta preparando un’inchiesta bomba che coinvolge anche l’ambito della sanità in Campania. Sarebbe opportuno, dunque, avere un chiarimento dalla controparte per capire quali sono le motivazioni che hanno spinto tre strutture sanitarie campane a cancellare una intervista con un programma che, da sempre, si distingue per i suoi approfondimenti e per il taglio molto critico dato dalle sue inchieste.