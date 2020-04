Coronavirus, niente turisti nella savana sudafricana: i leoni fanno siesta in strada

Anche l’Africa è stata costretta ad attuare misure restrittive per contrastare l’emergenza coronavirus. E la natura sembra essersi ripresa i propri spazi. Un branco di una dozzina di leoni è stato avvistato addormentato nel mezzo della savana sudafricana. Sembrerebbe una ‘non-notizia’ se si eccettua il fatto che il luogo prescelto dai felini è l’asfalto di una strada generalmente molto trafficata dalle vetture dei turisti nel Kruger National Park, una delle più grandi riserve faunistiche dell’Africa.

LEGGI ANCHE –> L’ipotesi di un lockdown prolungato per gli over 70 (con patologie) e gli under 18

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020