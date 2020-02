Coronavirus, i due turisti cinesi contagiati: «Non siamo andati in giro per Roma, sempre in camera al Palatino»

Sono due turisti cinesi di Wuhan i primi casi ufficiali in Italia ad aver contratto il coronavirus. La coppia, marito e moglie, è arrivata a Roma il 28 gennaio scorso e ha alloggiato presso l’hotel Palatino a via Cavour. Dopo essersi sentiti male, i due sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale Spallanzani, dove dormono in isolamento in stanze separate, sigillate, come gli altri pazienti sottoposti a controlli per sospetto contagio.

«Non siamo andati in giro per Roma»

Il personale sanitario che si occupa del loro caso afferma che le condizioni dei pazienti sono discrete. E i due non sembrano affatto preoccupati: «Siamo sereni e vogliamo tranquillizzare tutti», le dichiarazioni riportate dal quotidiano Corriere della Sera. «Abbiamo contratto il coronavirus appena arrivati a Roma e non siamo usciti dall’albergo. Abbiamo cenato in camera, abbiamo sempre indossato le mascherine di protezione. Niente mezzi pubblici, niente visite ai musei. In pratica non siamo andati in giro. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando qui a Roma, per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità», hanno detto.

Da Milano a Roma, le tappe del viaggio

È il 23 gennaio quando alle 5.35 del mattino la comitiva di turisti cinesi, 20 in tutto, atterra a Milano all’aeroporto di Malpensa. Successivamente prendono un pullman e si dirigono verso Verona, dove arrivano nel pomeriggio. Alloggiano in un albergo del centro, da cui fanno il check-out il 24 mattina alle 8. In giornata visitano la città e nel pomeriggio partono alla volta di Parma. Alle 16 arrivano nella città emiliana e, dopo aver lasciato le valigie in albergo, fanno un giro in centro. Il 25 mattina, a differenza della restante comitiva partita per visitare la Costiera Amalfitana, la coppia decide di restare un altro giorno a Parma. Il mattino seguente, il 26 gennaio, cambiano albergo e fanno il check-out il 27. Partono poi alla volta di Firenze, che lasciano il 28 mattina. Nella stessa giornata giungono a Roma, all’hotel Palatino. Si limitano a cenare fuori la sera. Il 29, alle 18, l’uomo telefona alla reception dicendo di stare male. In poco tempo i due vengono portati in ambulanza allo Spallanzani, dove sono tuttora ricoverati.

