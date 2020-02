La sesta del Covid-19: un ottantenne ricoverato a Milano

La notizia della donna morta, per Coronavirus, agli Spedali Civili di Brescia, ma residente a Crema, che era ricoverata all’interno del reparto oncologia del nosocomio lombardo per la cura di alcune patologie pregresse è stata smentita dalla Regione Lombardia. La donna è deceduta, ma la sua morte non era dovuta al contagio e al Covid-19. Il bilancio, però, si è aggravato qualche minuto dopo, con il decesso di un 80enne ricoverato a Milano.

La donna, secondo le prime informazioni, era residente a Crema – dove era nata – era stata trasferita proprio dall’ospedale del nosocomio cremasco al reparto oncologia degli Spedali Civili di Brescia. Il suo quadro sanitario era già compromesso e le sue condizioni di salute erano risultate immediatamente gravi. Ma la sua morte non è legata al contagio da Coronavirus, come invece indicato da alcune fonti ospedaliere della struttura lombarda.

Muore un uomo a Milano per Coronavirus

Poche ore dopo la notizia proveniente da Brescia, da Milano arriva la conferma del sesto caso di morte da Covid-19. Si tratta di un uomo di 80 anni che si trovava già ricoverato all’interno dell’Ospedale Sacco. Anche in questo caso le sue condizioni di salute erano già compromesse da altre patologie pregresse. L’uomo, originario di Castiglione d’Adda, era stato ricoverato giovedì a Lodi per un infarto. Dopodiché è risultato aver contratto il Coronavirus e per questo era stato trasferito nel nosocomio milanese. Fino al suo decesso di oggi. Sale a sei, dunque, il bilancio delle vittime.

