Sale il bilancio dei decessi tra i contagiati dal Coronavirus. L’ultima vittima, registrata nel Lodigiano, è un 88enne di Caselle Landi che era stato ricoverato in ospedale a Bergamo per trattare delle patologie pregresse.

Coronavirus, c’è una quinta vittima in Italia del Lodigiano

La conferma del quinto decesso è arrivata da parte del capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza Angelo Borrelli che, durante la conferenza stampa quotidiana, ha fatto un bilancio della situazione. «Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi» ha dichiarato, evidenziando che le persone che hanno perso la vita erano tutte persone anziane che mostravano un quadro clinico generale già compromesso. L’uomo di 88 anni ad esempio era ricoverato già da diversi giorni presso l’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. Borrelli ha anche sottolineato che sia i contagi che i decessi si riferiscono ai focolai già individuati.

L’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi da Coronavirus, dopo Cina e Corea del Sud. Quelli accertati, come ha sottolineato Borrelli, sono di 167 casi in Lombardia, 27 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e uno nel Lazio, per un totale di 219. Il fatto che l’Italia rientri tra i paesi più colpiti è pero legato anche al fatto che nel nostro Paese è stato messo in atto un controllo più capillare rispetto ad altri sui pazienti che presentano sintomi influenzali.

