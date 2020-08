Coronavirus, dalla Sardegna a Roma nord: sono otto i giovani positivi individuati per ora

L’allarme scatta poco dopo il rientro della comitiva, della quale si stanno ricostruendo ora gli spostamenti per tracciare e contenere il nuovo cluster che è partito dalla Sardegna, sembrerebbe da una serata in discoteca a Porto Rotondo, ed è arrivato a Roma nord. Due ragazze si sono sentite male e i genitori hanno provveduto a farle sottoporre al test per vie private: positive entrambe. Finora il tracciamento compiuto ha individuato otto ragazzi di Roma nord contagiati riconducibili alla stessa compagnia.

Festa a Porto Rotondo con romani e milanesi

La festa alla quale la giovane comitiva di romani – tutti tra i 18 e i 20 anni – hanno partecipato in data 8 agosto in una nota discoteca di Porto Rotondo in Sardegna è costata loro caro. Al party «c’erano anche dei milanesi». Dei cinque romani, uno è tornato nella capitale con un aereo privato mentre gli altri hanno proseguito il viaggio facendo tappa all’Argentario per poi rientrare a Roma con voli di linea e traghetti. Et voilà, il virus ha fatto un bel salto da regione a regione e il contagio potrebbe essersi già espanso. Fondamentale, ora, il tracciamento degli spostamenti dal quale sono emersi già otto positivi al Covid nella sola città di Roma. I cinque giovani appartengono tutti a facoltose famiglie della zona nord della capitale.

Difficoltà nella ricostruzione dei movimento tra discoteche e locali notturni

Dopo il tampone positivo delle due giovani tutti gli amici sono stati avvisati ed è partito il tracciamento dei contagi. I genitori hanno avvisato l’Azienda sanitaria romana di zona rimanendo però – come riporta il Corriere della Sera – vaghi sulle informazioni rispetto agli esatti movimenti delle figlie e degli amici. Sembrerebbe che si siano mossi parecchio, quindi, e tra party e feste c’è stato in particolare questa «serata di un dj romano prevista per la sera dell’8 agosto in un noto locale di Porto Rotondo». A quella specifica serata non c’erano solo questi cinque ma decine di comitive da Roma e da Milano, tutti in vacanza in Costa Smeralda. L’allarme si è diffuso tramite chat e in molti si stanno sottoponendo ai test e stanno rimanendo isolati in attesa dei risultati. Mario Neddu, assessore alla Sanità in Sardegna, «la situazione è sotto controllo, la macchina è in moto, abbiamo già inviato sul campo Marcello Acciaro in rappresentanza dell’Unità di crisi e domani arriveranno nuovi tamponi e nuovi rinforzi».