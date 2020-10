Sono 2.438 gli studenti risultati positivi al Coronavirus in Italia

A meno di un mese dalla ripresa delle lezioni frontali in classe, arriva il punto sul Coronavirus nelle scuole italiane. A fornire i dati è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si parla di studenti (delle scuole di ogni ordine e grado) e dei docenti risultati positivi ai test effettuati nelle ultime settimane. Il tasso (rispetto agli iscritti) sembra essere molto basso, ma la forchetta si allarga considerando come l’eventuale contagio in classe possa esser stato trasferito in casa portando alla creazione di tanti piccoli focolai familiari.

Lucia Azzolina ha mostrato i dati (con questo primo monitoraggio che si ferma alla data di sabato 3 ottobre 2020): 2.438 studenti e 402 docenti risultati positivi ai tamponi effettuati. Piccoli focolai scolastici che sembrano avere un peso relativo (visto l’ampio periodo dei dati raccolti) sulla situazione epidemiologica in Italia. Come spiega la ministra, infatti, si parla di un tasso dello 0,037% tra i ragazzi e dello 0,059% tra maestri e professori. Stesso discorso per quel che riguarda il personale (non docente) nelle scuole: 144 casi per un tasso dello 0,o79%.

Coronavirus nelle scuole, i dati fino al 3 ottobre

Questi numeri sono arrivati dopo il monitoraggio effettuato dai singoli dirigenti scolastici dei vari istituti disseminati su tutto il territorio italiano, con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità. «I casi di positività al virus ci sono e ci saranno, è inevitabile – commenta Lucia Azzolina -. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo».

I focolai scolastici e le famiglie

Ovviamente si tratta di un dato settoriale ristretto. Si parla, infatti, solamente dei micro-focolai scolastici, ma non del riverbero che questi numeri (seppur piccoli) hanno avuto sui singoli nuclei familiari. Numeri parziali che fanno la sola fotografia di un determinato settore.

