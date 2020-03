Coronavirus, morta cassiera 48enne a Brescia: chiuso il supermercato dove lavorava

Da questa mattina è stato chiuso il supermercato della catena Simply Market a Brescia, nei pressi del centro cittadino, a causa della morte di una dipendente, risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera e che era a casa da inizio settimana con febbre alta. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e in mattinata la donna è deceduta a casa. Il supermercato è stato chiuso per permettere la sanificazione della struttura.

Brescia, come sappiamo, si trova in Lombardia, la regione che il coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio. Per far rispettare le norme anti-contagio, a Milano verranno impiegati i militari dell’esercito dell’operazione Strade sicure. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ribadire la necessità di utilizzare l’esercito a supporto delle forze dell’ordine «per rendere più serrata e stringente la rete dei controlli mirati al rispetto delle regole. Mi sembra di poter dire che il presidente Mattarella abbia condiviso la mia richiesta – qualora fosse decisa dal governo – diretta al bene e alla tutela della salute della collettività. Il presidente della Repubblica – ha concluso il governatore – mi ha chiesto di portare il suo saluto a tutti i lombardi e in particolare ai medici, agli infermieri, ai volontari, che combattono con instancabile tenacia questa battaglia».

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT INTERNET]