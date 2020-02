Guarita la turista cinese ricoverata allo Spallanzani

Il bilancio delle vittime confermate dopo esser risultati positivi al Coronavirus è salito a 12. L’ultima vittima è un uomo deceduto in Emilia-Romagna, ma proveniente dal Lodigiano. Il bilancio dei contagi è salito a quota 374 (52 in più rispetto all’ultimo bollettino di ieri), con gli incrementi maggiori registrati in Lombardia e Veneto. Da Roma, invece, arriva la notizia della guarigione della turista cinese ricoverata all’Istituto Spallanzani. Su di lei, come accaduto per il marito qualche giorno fa, le cure hanno funzionato.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, la Commissione Pontificia chiude le Catacombe aperte al pubblico

Nella consueta conferenza stampa della ore 12, il capo della protezione civile – e commissario all’emergenza Coronavirus – Angelo Borrelli ha parlato anche del numero dei tamponi effettuati in Italia negli ultimi giorni. Con quelli eseguiti nella notte e nella prima mattinata di mercoledì 26 febbraio, è stata toccata quota 9462. E di questi, solamente 52 hanno dato esito positivo rispetto a quelli conteggiati alle 18 di martedì. Da oggi saranno effettuati solamente su soggetti sintomatici.

Coronavirus, la 12esima vittima

Borrelli ha annunciato anche la morte della dodicesima persona risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di un 70enne deceduto in Emilia-Romagna, ma che vive nel Lodigiano. Anche lui, come le precedenti 11 vittime, aveva serie e gravi patologie pregresse che hanno reso il suo sistema immunitario molto più debole e compromesso. Ovviamente, come per tutti gli altri, non è ancora certo che la causa primaria del decesso sia il Covid-19. Si tratta, infatti, di persone morte dopo esser risultate positive ai test.

La turista cinese guarita

La buona notizia, invece, arriva da Roma. La donna cinese ricoverata nelle scorse settimane all’Istituto Spallanzani, è stata dichiarata guarita, come già accaduto per suo marito. La capitale, per il momento, non ha alcun soggetto in cura per Coronavirus, con le tre persone – la coppia orientale e il cittadino italiano rientrato da Wuhan – tutti dichiarati guariti.

I minori contagiati

Dalla Regione Lombardia hanno fatto sapere dei risultati positivi ai test sul Coronavirus su sei minorenni. Le loro condizioni di salute, però, non sono gravi. Si attendono risultati e controanalisi anche su altri bambini e bambine sottoposto al tampone in questa giornata.

(foto di copertina: da diretta pagina Facebook Regione Lombardia)