Coronavirus, Mentana attacca Conte: «Se avessimo saputo non avremmo mandato in onda quella parte di conferenza stampa»

La conferenza stampa con cui Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure restrittive fino al 3 maggio per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Italia si è portata dietro un’ondata di polemiche, giunte soprattutto dalle opposizioni. Il premier infatti ha attaccato in particolare Giorgia Meloni sul Mes («Se il Mes è una trappola, chi ha confezionato questa trappola si assuma la responsabilità pubblica: nel 2012 c’era un governo di centrodestra e se non ricordo male la Meloni era ministro», ha detto Conte) rispondendo alla domanda di un giornalista. La conferenza stampa, iniziata alle 19.30 circa, dopo un susseguirsi di voci secondo cui sarebbe dovuta cominciare molte ore prima, è stata trasmessa in diretta sulle principali televisioni nazionali, tra cui La7. E il direttore del telegiornale, Enrico Mentana, ha voluto dire la sua sulla ‘diatriba’ politica.

«Ci sono molte polemiche anche dalle file della maggioranza, da Italia Viva si rimprovera il presidente del Consiglio per l’attacco personale alle due figure dell’opposizione delle reti unificate», ha detto Mentana. «Non so quante altre reti abbiano trasmesso l’intervento di Conte. Noi lo abbiamo fatto in diretta. È una materia che resta e resterà inevitabilmente molto molto dura. Se possiamo dire, l’avremmo francamente evitato. Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Aspettavamo, per oggi, un passaggio importante, quel decreto, delle parole importanti sull’eurogruppo e sulla task force. Il resto è polemica politica», ha concluso il direttore del tg di La7.

Salvini: «Grazie Mentana per lezione di stile a Conte»

«Grazie al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua lezione di stile ed educazione civica al signor Conte. P.s. La Lega fu l’unica a votare no con tutti i suoi parlamentari al Mes nel 2012. #contebugiardo». Lo ha scritto su Twitter Matteo Salvini, riportando le parole del direttore del tg di La7: «Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l’opposizione non avremmo mandato in onda quella parte».

GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stile ed educazione civica al signor Conte.

