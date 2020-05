Uno dei membri dello staff di Trump è positivo al coronavirus

A dare la notizia è la CNN. Scatta l’allarme per il presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un membro della Marina degli Stati Uniti che fa parte dello staff personale e più prossimo di Donald Trump. La preoccupazione per la possibile esposizione del leader al coronavirus ora è alta, come riportato sul sito della celebre emittente televisiva statunitense. Una fonte alla CNN ha detto che Trump «era sconvolto quando è stato informato che l’uomo era risultato positivo».

L’uomo vive a stretto contatto con il presidente e la sua famiglia

La persona risultata positiva è un valet, ovvero un membro dell’élite militare dedita all’assistenza del presidente nei suoi appartamenti e non solo. Risulta quindi evidente che l’uomo è stato a stretto contatto con Trump e i suoi familiari. Il presidente è stato nuovamente sottoposto a un test, che è risultato negativo. Anche il suo vice, Mike Pence, ha fatto il tampone ottenendo il medesimo risultato – come ha comunicato la Casa bianca.

One of President Trump’s personal valets has tested positive for coronavirus, CNN has learned https://t.co/KCfYIOnt0r pic.twitter.com/10EBXThh1P — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 7, 2020

Il valet ha manifestato sintomi nella mattinata di mercoledì

Secondo una fonte alla Casa Bianca, la persona positiva ha iniziato ad accusare sintomi nella mattinata di mercoledì. In ogni caso, Trump, Pence e tutte le persone che li circondano regolarmente verrebbero sottoposti a tampone ogni settimana per rilevare l’infezione da coronavirus, è stato riferito alla CNN. La Casa Bianca utilizza i test degli Abbott Labs, che restituiscono il risultato in 15 minuti circa. La situazione sarebbe quindi sotto controllo, col coronavirus entrato nella Casa Bianca ma ancora – stando a quanto riferito dalla CNN – non arrivato fino a Trump o agli altri membri politici del suo staff.

